Kilise saldırısında Atatürk Havalimanı detayı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin savcılık sevk yazısına göre, Edelkhan Inazhaev adlı teröristin 28 Haziran 2016'da terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı bombalı saldırısı şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan şüphelilerin tutuklanmasına yönelik sevk yazısında, saldırı olayına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

HAVALİMANI SALDIRISI ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Soruşturma savcılığının sevk yazısına göre, Edelkhan Inazhaev'in dijital materyallerinde, saldırıda kullanılan EL738FX yabancı plakalı araca ait görsellerin olduğu bilgisine yer verildi. Yazıda ayrıca, bu şüphelinin, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırı eylemiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şahısların ikamet ettiği adrese yönelik 1 Temmuz 2016 tarihli operasyonda yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Inazhaev hakkında ayrıca, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçme arayışında olan IŞİD terör örgütü mensubu Çeçen asıllı "İlyas" kod adlı şahıs olduğuna ilişkin bilgiler de bulunduğu kaydedildi. Inazhaev'in eşi Zharaıdat Esmurzieva'nın hakkında ise "IŞİD terör örgütüne katılarak canlı bomba eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu" bilgileri yer alırken ve "Abu Kasas Al Taciki" kod adlı Behruz Bobokalonov isimli şahsın eski eşi olduğu yönünde tespitler yapıldığı kaydedildi.