İstiklal Caddesi'ndeki kiliseye zarf içinde resim gönderildi. Sarıyer'deki saldırının ardından mesaj mı verildi?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak tarihinde bir saldırı düzenlenmişti.

Pazar ayini esnasında kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetti. IŞİD'in üstlendiği saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganlardan birinin Tacikistan ve Rus uyruklu olduğu açıklandı.

BİR RESİM GÖNDERİLDİ

Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası İstanbul'a gelen birçok turistin ziyaret ettiği St. Antuan Kilisesi'ne dikkat çeken bir resim gönderildiği ortaya çıktı.

Resimde Kabe'nin üzerinde bulunan bir Türk bayrağı karakalem çizimi yer aldığı görüldü.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Ş.D. isimli kişi tarafından gönderilen resimle ilgili kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu’nun şikayetçi olduğu belirtildi.