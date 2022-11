Hayvanlar kesime gitti akıllar başa yeni geldi. Düve desteği bakın ne kadar artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düve alım desteği kapsamında, gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarılmıştır" dedi.

Üreticinin "yem fiyatlarına yetişemiyoruz"diye isyanın ardından hayvanlar kesime yollanmaya başlamıştı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği TVHB 50. Büyük Kongresi'nde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı konuşmada Konya'da köpeklerin öldürülmesi olayına değidi .Kirişçi, Bakanlık olarak hem sahipsiz hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamak için yerel yöneticilerle çalıştıklarını ifade etti.

KİRİŞÇİ TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ SAYISINI AÇIKLADI

Türkiye'nin 18 milyon büyükbaş, 57 milyon küçükbaş, 400 milyon kanatlı, 8 milyon arılı kovan varlığıyla büyük bir hayvan potansiyeline sahip olduğunu belirten Kirişci, "Son 20 yılda büyükbaş hayvan mevcudumuz yüzde 81, küçükbaş yüzde 83,4, kanatlı sayımız yüzde 58,6 artmıştır. 2021 yılında 1 milyon 950 bin ton kırmızı et, 2,3 milyon ton beyaz et, 20 milyar adet yumurta, 23 milyon ton süt, 470 bin ton su ürünleri, 110 bin ton bal üretimimiz gerçekleşmiştir." dedi.

GEBE DÜVE DESTEK ÜST LİMİTİ YÜZDE YÜZ ARTIRILDI

Üreticiler isyan etti, hayvanlarını kesim yolladı. İşte bu isyanın ardından gebe düve desteğinin üst limiti artırıldı. Bakan Kirişçi işte destekle ilgili şunları ifade etti::

"2023'ten itibaren bu sayıyı daha da artırmamızı sağlayacak yeni bir desteklemeyi hayata geçireceğiz. Suni tohumlamadan doğan buzağılara 200 lira ilave prim ödemesi yapmaya başlayacağız. Ayrıca 2022 düve desteklerimize ilişkin yeni rakamları da burada duyurmak isterim. Düve alım desteği kapsamında, gebe düve destek üst limiti 20 bin liraydı, bunu 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liraydı bunu da 25 bin liraya çıkarmış bulunuyoruz. Düvelerin, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilmesi durumunda, düve veya manda başına fiyatın yüzde 50'sini, diğer tedarik merkezlerinden temin edilmesi durumunda ise yüzde 40'ını hibe olarak ödeyeceğiz. Düve alım desteği müracaatları 1 Aralık 2022 ile 27 Ocak 2023 tarihleri arasında il veya ilçe müdürlüklerince alınacaktır."(AA)