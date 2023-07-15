Kilitlerin üzerindeki delik bakın ne işe yarıyor

Göze çarpmayan bu delik ne bir tasarım ne de üretim hatası. Hangi amaca hizmet ettiğini öğrenince siz de şaşıracaksınız!

YAĞMUR TAHLİYESİ

Bu küçük delik, örneğin yağmur yağdığında içeri giren suyun tahliye edilmesini sağlar.

Böylece kilidin kancasını yukarı itmesi gereken yay paslanmaz ve sorunsuz açılabilir.

Ayrıca kar yağdığında, kilitleme mekanizmasının düşük sıcaklıklarda bile donmasını önler ve açılmasını sağlar.

Son olarak bu açıklık sayesinde kilit çok daha kolay yağlanabilir.

Bu, kilitlerin satın alındıktan yıllar sonra bile kolayca döndürülüp açılabileceği anlamına gelir.