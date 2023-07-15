Kilitlerin üzerindeki delik bakın ne işe yarıyor

Hemen hemen tüm asma kilitlerin altlarında küçük bir delik bulunur. Bu özellik, dış mekan kilitleri için önemli olan birkaç pratik işlevi yerine getiriyor.

Kilitlerin üzerindeki delik bakın ne işe yarıyor

Göze çarpmayan bu delik ne bir tasarım ne de üretim hatası. Hangi amaca hizmet ettiğini öğrenince siz de şaşıracaksınız!

kilit.jpg

YAĞMUR TAHLİYESİ

Bu küçük delik, örneğin yağmur yağdığında içeri giren suyun tahliye edilmesini sağlar.

Böylece kilidin kancasını yukarı itmesi gereken yay paslanmaz ve sorunsuz açılabilir.

Ayrıca kar yağdığında, kilitleme mekanizmasının düşük sıcaklıklarda bile donmasını önler ve açılmasını sağlar.

Son olarak bu açıklık sayesinde kilit çok daha kolay yağlanabilir.

Bu, kilitlerin satın alındıktan yıllar sonra bile kolayca döndürülüp açılabileceği anlamına gelir.

İlgili Haberler
İHA ve SİHA’dan sonra sıra ZİHA’da. Bakın ne işe yarıyor
İHA ve SİHA’dan sonra sıra ZİHA’da. Bakın ne işe yarıyor
SnapChat'e de yapay zeka yüklendi. Bakın yeni özellik ne işe yarıyor
Öne Çıkanlar
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Akaryakıtta ÖTV miktarı artırıldı. Litre başına 5 TL zam bekleniyor Ekonomi
Akaryakıtta ÖTV miktarı artırıldı. Litre başına 5 TL zam bekleniyor
Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumu ağır Yaşam
Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumu ağır
İşte Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması Yaşam
İşte Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması
TFF'den flaş 1959 yılı öncesi şampiyonluk açıklaması Spor
TFF'den flaş 1959 yılı öncesi şampiyonluk açıklaması
TEPKİ Yazarlar
TEPKİ
Altmışlık Delikanlı Altın Portakal Yazarlar
Altmışlık Delikanlı Altın Portakal
Türkiye’nin kalkınmasında kurumsal devletin önemi Yazarlar
Türkiye’nin kalkınmasında kurumsal devletin önemi