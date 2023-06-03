İHA ve SİHA’dan sonra sıra ZİHA’da. Bakın ne işe yarıyor

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden birisi olan Kastamonu Tosya’da çeltik tarlaları, Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile ilaçlandı.

İHA ve SİHA’dan sonra sıra ZİHA’da. Bakın ne işe yarıyor

İHA’nın haberine göre, İlçeye bağlı Sapaca köyünde, çeltik tarlalarında zirai insansız hava aracına yüklenen yazılımlarla, uydu üzerinden haritada işaretlenen alanlar otomatik olarak ilaçlandı. İlçede ilk kez gerçekleştirilen uygulama çeltik üreticileri tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Çiftçiler, ilk kez gördükleri ilaçlama yöntemini merakla izledi. ZİHA kullanılarak yapılan ilaçlamanın faydalarından bahseden Ali İhsan Urgancı, "Tosya ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilerimiz tarafından Sapaca köyüne çağrıldık. Şu anda çeltik sahalarında yabancı ot ilaçlaması yapıyoruz.

Yaptığımız çalışmalarda ilaç ve zamandan ciddi anlamda tasarruf ediyoruz. İlaçta yüzde 30'a varan tasarruf sağlanıyor. Biz de bu bölgede çiftçilerimize, bu faaliyetleri görerek ekonomik ve verim anlamında kazanç sağlamasını istiyoruz" dedi.

Sapaca Muhtarı Ali Türkmen ise yöntemin çiftçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, "Köyümüzde çeltik arazilerinde yabancı ot mücadelesinde dron kullanıldı. Dron ile zirai mücadele, zaman ve işgücü avantajının yanı sıra, iş güvenliği sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Artık birçok alanda kullanılan dronlar, çiftçilerimizin de hizmetinde" diye konuştu.

Çeltik üreticisi Ahmet Soylu ise dronla ilaçlamanın büyük kolaylık ve tasarruf sağladığını gördüklerini belirterek, "Dron, çeltiğin her alanına eşit miktarda ilaç düşürüyor. Hiçbir şekilde ilaç israf olmuyor. Bu da ciddi anlamda bir ilaç tasarrufu sağlıyor. Tarlaya girmeden, çeltiği ezmeden büyük bir kolaylık sağlıyor. Ekonomik olarak da sırt motoruyla yaptığımız ilaçlamadan daha ucuz, traktörle yaptığımız ilaçlamadan daha kolay. Çeltiği herhangi bir şekilde ezmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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