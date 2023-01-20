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Kilo verdirecek alışkanlıklar

Kilo vermekte güçlük çekenler için uygulayacağınız bazı taktikler var. Bu taktikleri alışkanlık haline getirirseniz kilo vermenize yardımcı oluyor. İşte o alışkanlıklar…

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:06
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Kilo verdiren alışkanlıklar

Kilo verdirecek alışkanlıklar
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Günlük hayattaki alışkanlıklarımız kilo verme dönemlerini direkt olarak etkiliyor. Yapılan çoğu davranış aslında alışkanlıklarımızın bir yansımasıdır…
Kilo almak gibi kilo vermek de kazandığımız alışkanlıklar sonucunda hayatımızı etkiliyor.

İşte size kilo verdirecek alışkanlıklar

EN AZ 1 ÖĞÜN SALATA YİYİN

Hem sindiriminizi destekleyecek ve kolaylaştıracak salata diyet dönemlerinde tüketme alışkanlığı kazanmanız gereken önemli bir besindir. İçerisindeki farklı vitamin ve minareller de sizlerin sağlıklı olarak kilo vermenizi sağlayacak, ayrıca yüksek hacimli bir yapıya sahip olduğu için tokluk hissi de yaşatacaktır. Kilo verme döneminde en az 1 öğüne salata eklemeniz kesinlikle gereklidir.

YEŞİLÇAY TÜKETİN

Toksin atıcı özelliği ile sizlere çokça ödem attıran yeşilçay diyet dönemlerinde tüketilmesi gereken bir içecek. İçerdiği kafeinden dolayı günde en fazla 3 fincan olacak şekilde dikkatlice tüketilmelidir. Öğün aralarında ve sabah aç karına tüketildiğinde ise sindiriminizi de rahatlatacaktır. Sade bir şekilde tüketmekte zorlanıyorsanız içerisinde birkaç damla limon, çubuk tarçın koyabilir; ya da aromalı yeşilçaylardan tüketebilirsiniz.

MUTLAKA KALORİ HESABI YAPIN

Kaçınılmaz olarak kazanmanız gereken alışkanlıklardan biri de kalori hesabı yapmaktır. Çünkü farkında olmadan günlük tüketmeniz gereken kaloriyi aşarsanız kilo alırsınız. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki galerimizden faydalanabilirsiniz

PAKETLERİN ARKASINI OKUYARAK VAKİT GEÇİRİN

Günlük hayatta pek çok tüketilen paketlenmiş ürün var ve üzerlerinde ?Diyet? dahi yazsa bu gıdalar sağlıklı içerikler barındırmıyor. Paketlenmiş ürünlerin arkalarındaki besin değerleri, aslında ürünlerin ne kadar zararlı olduğunu ve besleyicilik taşımadığını anlamamızın en etkili yollarından bir tanesi. Bu alışkanlık sizlerin kilo verme sürecine doğrudan etki edecek.

SABAHLARI LİMONLU SU İÇİN

Her sabah içeceğiniz bir bardak limonlu su hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de vücudunuzdan toksinleri atmanıza yardımcı olacak. Sabahları limonlu su içmek için telefonunuzdan alarm kurarak zamanla bu alışkanlıkları kazanabilirsiniz.

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