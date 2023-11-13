Kilometrelerce uzaktan görülüyor. Uçaklara kırmızı kodlu uyarı geçildi

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Etna'nın püskürttüğü küller yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildi.

KAYNAK: AA
Kilometrelerce uzaktan görülüyor. Uçaklara kırmızı kodlu uyarı geçildi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürttü. Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 300 metre civarında olan Etna Yanardağı, dün akşamüstü kül ve lav püskürtmeye başladı.

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KÜLLER 4 BİN 500 METREYE KADAR ULAŞTI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya şubesinin açıklamasında, Etna'nın güneydoğusundaki kraterden güçlü bir lav akışı olduğu ve yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

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UÇAKLAR İÇİN UYARI

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki lav akışının kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ve yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.

Etna'nın püskürttüğü küller sebebiyle Zafferana gibi yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde de pek çok cadde ve aracın üstünün küllerle kaplandığı bildirildi.

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EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞ

Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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