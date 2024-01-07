Kim bu Deniz Ertaş? Galatasaray'a duvar ördü ilk yarıya damga vurdu

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında ilk yarı golsüz sona erdi.

Ev sahibi Sarı-Kırmızılı ekip daha atak bir görüntü çizerken, rakip kalede yakaladıkları gol fırsatlarında kaleci Deniz Ertaş engeline takıldı. Kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasına çıkan 18 yaşındaki file bekçisi 3 net kurtarış yaptı, Galatasaray'a adeta duvar ördü.

İlk yarının sonunda konuşulan tek şey 18 yaşındaki Deniz Ertaş'ın başarılı performansıydı.

Bu arada Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Konyaspor'un iki atağında kalesini gole kapadı.



DENİZ ERTAŞ KİMDİR?

10 yaşında Kuşadası Küçükada Spor ile futbola başlayan Deniz Ertaş, Altınordu ve Bursaspor alt yapılaır sonrası 2019 yılında Konyaspor'a transfer oldu. Henüz 18 yaşında olan yıldız kaleci adayının kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

Bu arada Galatasaray taraftarı da kaçan gol pozisyonlarını heyecanla takip ederken, genç kalecinin kurtarışları sonrası şanssızlıktan yakındı