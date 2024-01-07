Galatasaray'da 1 operasyon. 2 milyar kasaya. 70 şirket sırada

Galatasaray Yönetiminin, locaları satarak 2 milyar TL gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Gökhan Dinç Sarı Kırmızılı yönetimin loca planını açıklarken ilginç bir detaya da dikkat çekti.

İŞTE DİNÇ’İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray yönetimi bugün locaların yüzde 82’sini satmış durumda.

Geri kalan yüzde 18’ini de 70 tane şirket sırada bekliyor.

Yani Galatasaray bu operasyonla locaları tamamını iki yıl peşin satmış durumda.

Ve buradan elde edilen gelirin de rakamı da 2 milyar.

Galatasaray’da 1 operasyon 2 milyar.

Bu arada neden 2 yıllık diye soruyorlar.

Normal şartlarda birçok loca sahibi 5 yıllık istiyormuş.

Ama Galatasaray yönetimi kendi görev süresinden sonraki süreçlerden kazanılacak paraları kendisi almamak adına kongreden sonraki sürece bıraktı.