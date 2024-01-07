Galatasaray'da 1 operasyon. 2 milyar kasaya. 70 şirket sırada

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da 1 operasyon. 2 milyar kasaya. 70 şirket sırada
Galatasaray’daki dev operasyonu gazeteci Gökhan Dinç anlattı.

Galatasaray Yönetiminin, locaları satarak 2 milyar TL gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Gökhan Dinç Sarı Kırmızılı yönetimin loca planını açıklarken ilginç bir detaya da dikkat çekti.

İŞTE DİNÇ’İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray yönetimi bugün locaların yüzde 82’sini satmış durumda.

Geri kalan yüzde 18’ini de 70 tane şirket sırada bekliyor.

Yani Galatasaray bu operasyonla locaları tamamını iki yıl peşin satmış durumda.

Ve buradan elde edilen gelirin de rakamı da 2 milyar.

Galatasaray’da 1 operasyon 2 milyar.

Bu arada neden 2 yıllık diye soruyorlar.

Normal şartlarda birçok loca sahibi 5 yıllık istiyormuş.

Ama Galatasaray yönetimi kendi görev süresinden sonraki süreçlerden kazanılacak paraları kendisi almamak adına kongreden sonraki sürece bıraktı.

İlgili Haberler
Kim bu Deniz Ertaş? Galatasaray'a duvar ördü ilk yarıya damga vurdu
Kim bu Deniz Ertaş? Galatasaray'a duvar ördü ilk yarıya damga vurdu
Galatasaray'da Ahmet Çalık unutulmadı
Galatasaray'da Ahmet Çalık unutulmadı
Galatasaray tribününde sarı saçlı kırmızı pardesülü kadın kim
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark
Son Haberler
TBYD başkanı duyurdu. Bira fiyatlarına dev zam Gündem
TBYD başkanı duyurdu. Bira fiyatlarına dev zam
Fenerbahçe 3-0 kazandı zirvede kaldı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı zirvede kaldı
Melih Gökçek’in felç geçirdiği iddia edildi. Oğlundan açıklama geldi Gündem
Melih Gökçek’in felç geçirdiği iddia edildi. Oğlundan açıklama geldi
Dzeko Icardi'nin ikramını geri çevirmedi Spor
Dzeko Icardi'nin ikramını geri çevirmedi
Galatasaray'ın muhteşem golü geldi tribünler sevinçten havalara uçtu Spor
Galatasaray'ın muhteşem golü geldi tribünler sevinçten havalara uçtu
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana Marsilya'da Spor
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana Marsilya'da