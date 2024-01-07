Galatasaray için güç oldu. Sonunda üç oldu. Sedat Kaya yazdı

Icardi, Sanchez ve Oliveira sakat, Sacha Boey ile Torreira cezalı,

Hakim Ziyech ile Bakambu da Afrika Kupası'nda.

Yoklukları çok belli oldu.

Galatasaray ilk yarıda alışkın olduğumuz temposundan çok uzaktı.

Hızlı oynayamadı.

Orta sahada üstünlük sağlayamadı.

Konyaspor'un yakın markajı nedeniyle hücumda etkisizdiler.

Biraz Kerem Demirbay, biraz Mertens kendini gösterebildi.

Icardi'nin yerine oynayan Halil ise sahada var mıydı, yok muydu, kimse anlamadı.

Sarı Kırmızılılar ele geçirdikleri pozisyonlarda da karşılarında kaleci Deniz'i buldular.

Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi

Zaha, Kerem Demirbay ve Mertens'in sert şutlarına geçit vermedi ve ilk yarıda maçın adamı oldu.

Galatasaray ikinci yarıya daha istekli başladı.

Ancak Konyaspor savunmada öyle direnç gösterdi ki, ceza alanına girmek çok zordu.

Bunun üzerine Galatasaray kanat ortaları ve uzaktan şutlara ağırlık verdi.

Gol de böyle bir ortadan geldi. 63.dakikada Kerem Demirbay'ın soldan ortasında Abdülkerim Bardakçı harika bir voleyle ağları gördü: 1-0

Kalan dakikalar Galatasaray'ın üstünlüğü vardı.

89. dakikada rahatlatan gol geldi. Kaan Ayhan'ın kaleci Deniz'den dönen şutunu Zaha tamamladı:2-0

Bu gol Konyaspor'un direncini kırdı. 90+3'de Abdülkerim skoru belirledi: 3-0

Sonuçta Galatasaray 7 önemli eksiğine rağmen zaman zaman zorlansa da 3-0 kazanmayı başardı.

Burada bir parantez Barış Ayhan'a açmak gerek.

Konyaspor'un ender ataklarında Barış Alper çok kritik müdahaleler yaparak gollük pozisyona izin vermedi.

Galatasaray açısından maçın özeti şu bence.

"Güç oldu, Üç oldu."