Kim durduracak bu köpek terörünü? Misafirliğe giden anne ve çocuklarına saldırdı. 4 yaralı

Kaynak: DHA / İHA
Kim durduracak bu köpek terörünü? Misafirliğe giden anne ve çocuklarına saldırdı. 4 yaralı
Sivas’ta misafirliğe giden anne ve 7 yaşındaki Aysima ile 3 yaşındaki İkra Bektaş’a köpek saldırdı. Yaşanan köpek saldırısında 4 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Sivas’ın Huzur Mahallesi 23’üncü Sokak’ta meydana gelen olayda, Aysima ile İkra Bektaş kardeşlere anneleriyle misafirliğe gittikleri esnada, yolda yürürken köpek saldırdı.

Çocuklarını korumaya çalışan anne Nesrin Bektaş’a ve o mahallede yaşayan vatandaş İsa Demir’e de saldıran köpek, çevredekilerin yaptığı müdahaleyle uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2’si çocuk 4 kişi taksi ile gittikleri Numune Hastanesi’nde kuduz aşısı yaptırdı.

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Çevredekilerin İhbarı ile olay yerine gelen belediye ekipleri ise bölgedeki bir apartmana giren köpeği yakalayıp, hayvan barınağına götürdü. Çipli olduğu tespit edilen köpeğin sokağa terk edilip, edilmediği ile ilgili inceleme başlatıldı. Saldırıya uğrayan vatandaşlar, sahibinin bulunması durumunda şikayetçi olacaklarını söyledi. Yaşanan saldırı, çevredeki başka bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

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“ÇOCUKLARIN BAĞIRMALARINI DUYUNCA BALKONDAN ATLADIK”

Mahalleli İsa Demir, olay anında mutfakta çay içtiğini saldırıya uğrayanların kız kardeşinin üst katında oturduğunu Kız kardeşinin bağırmasıyla birinci kattan aşağı atladıklarını söyledi. Demir, “Köpek çocuğu kolundan tutmuştu. Mecbur dayanamadım. Üzerimdeki kemeri çıkardım. Ondan sonra köpek bana saldırdı. Eniştem süpürgeyle karşılık verince beni bıraktı, yine çocuğa gitti. Ondan sonra apartmana gitti. Kimin köpeği olduğunu bilmiyoruz. Ama biz sahibinden şikayetçiyiz. Çocukların bağırmalarını duyunca vicdanım el vermedi” ifadelerini kullandı.

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“KÖPEK YÜZÜME ZARAR VERDİ”

Çocukları köpek saldırından kurtarmak için müdahalede bulunan Kadir Coşkun ise köpeğe yumruk salladığını ama köpeğin çocukları bırakmadığını köpeğin yumruktan sonra elini ısırdığını söyledi.

Köpeğin saldırısını gözyaşlarıyla anlatan Aysima Bektaş ise yaptığı açıklamada, “Biz misafirliğe gidiyorduk. Biz daha köpeği görmeden hemen bize koşup saldırdı. Yüzüme zarar verdi. Çok korktum" dedi.

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