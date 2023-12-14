Okula giden öğrenciyi köpekler saldırıp parçaladı. Öğretmen son anda sopayla kurtardı

Kaynak: AA
Ankara'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Furkan Tanrısever, sabah saatlerinde okula giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Öğrenci, öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu kurtuldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Furkan Tanrısever'e 4 sahipsiz köpek saldırdı.

Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Tanrısever, köpeklerin bazılarını kendi çabasıyla kovalamaya çalıştı.

ÖĞRETMENİ HAYATINI KURTARDI

Köpeklerden birinin ısırması sonucu yere düşen Tanrısever'in yardımına öğretmeni koştu. Öğretmenin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"4 KÖPEK ÜZERİME KOŞTU"

Ahmet Furkan Tanrısever, "Okulun önünde telefonla konuşuyordum. Köpeklerin sesini duydum. O sırada 4 köpek üzerime koştu. 3'üne vurdum, birisi arkadan yakalayıp yere düşürdü, kaçamadım. Allah'tan hoca geldi, sopayla kovaladı." diyerek olay anını anlattı.

Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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