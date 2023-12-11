Ankara’da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun yüreği yanan annesi: Sokaklar köpeklerin değil çocukların

Ankara’nın Keçiören ilçesinde okula giderken sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı.

Olaydan sonra Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Anne ve babası, oğullarını yoğun bakımda ziyaret ettiklerini ve durumunun her geçen gün iyileştiğini dile getirdi.

Ankara’da sahipsiz köpeklerin kurbanı olan Tunahan Yılmaz’ın annesi Ergül Yılmaz, “Doktorlarımız sayesinde yaşama sarılmaya çalışıyor. İnşallah daha iyi olacak. Sokaklar çocukların, köpeklerin değil” dedi.

“İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK”

Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz, oğlunun doktor gözetiminde 1-2 dakika aralıklarla makineden çıkarıldığını belirterek, “Şu an uyutuluyor. Doktorlar, ‘zamanla bu süreleri uzatacağız ve makineden tamamen kurtaracağız’ dediler. Yoğun bakımda, çocuğumun yanına gittim. Doktor, ‘bak kim gelmiş?’ dedi. Orada hayatım değişti. O an tarifsiz, inanılmaz güzel bir şeydi. Benim çocuğum ‘baba, anne ve abla’ dedi. Bu bana yeter. İnşallah daha iyi olacak. Dualarını esirgemeyen insanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“UMUDU OLAN İNSANIN EVLADI BEŞİNCİ GÜNDE ‘BABA’ DEDİ”

Ayrıca, Baba Yılmaz, Tunahan’ın şimdi tepki gösterebildiğini söyleyerek, “Benim yüzde 1 umudum vardı. Umudu olan insanın evladı beşinci günde ‘baba’ dedi. O bana güç verdi” diye konuştu.

“SOKAKLAR ÇOCUKLARIN, KÖPEKLERİN DEĞİL”

Tunahan Yılmaz’ın annesi Ergül Yılmaz da çocuğu Tunahan Yılmaz’ın başına gelenlerin kolay bir şey olmadığını dile getirerek, “Şu an çok şükür, hamdolsun. Doktorlarımız sayesinde yaşama sarılmaya çalışıyor. İnşallah daha iyi olacak. Sokaklar çocukların, köpeklerin değil. Onun için ayakta kalmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilmişti.