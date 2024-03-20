Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin bileceği soruyu bilemedi. Bir de soru yanlış çıkınca şaşırdı

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir yarışmacının, yanlış cevap vererek elendiği soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmanın konuğu, lisans eğitimini 'Uluslararası İlişkiler' bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümünde doktora yapan Damla Aktan’dı.

Aktan’ın karşısına çıkan ilk soru, "'Bugün buradan milyoner olarak ayrılacağım' cümlesinin yüklemi hangisidir?" sorusuydu ve Aktan, 'Bugün', 'Bu yarışmadan', 'Milyoner olarak', 'Ayrılacağım' şıklarının arasından “ayrılacağım” şıkkını seçerek soruyu doğru cevapladı.

Yarışmacı, ikinci soru olarak kendisine yöneltilen, “Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?” sorusunu doğru cevaplayamadı.

Soruyla karşılaştığında şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı, "Perşembe pazarı diye bir şey var. Öyle olduğunu düşünüyorum. 'Perşembe', son kararım" ifadelerini kullandı ve “Perşembe, cuma, cumartesi ve Pazar” şıkları arasından “Perşembe” şıkkını seçerek soruya yanlış cevap verdi.

Doğru cevabın “Pazar” olduğunu öğrenince şoke olan Aktan, "İnanmıyorum gerçekten mi ya? Heyecan batırdı beni. Bu kadar heyecanlı olacağımı hiç düşünmüyordum. İnanamayacağım bir hata yaptım. Nasıl yaptım ben böyle bir şey ya?" tepkisini verdi.