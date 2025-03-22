Kimler emlak vergisi ödemeyecek? 5 soru 5 yanıt

Her yılın Mart, Nisan, Mayıs aylarında ve Kasım ayında iki taksit olarak ödenen emlak vergileri Mart ayı ile birlikte gündemde. Emlak vergisinin konusunu binalar ve araziler oluşturmaktadır. Bina tabirinin içine; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsi girmektedir. Emlak vergisi konusuna giren mülkiyeti bulunanlar için emlak vergisinden muaf olup olmadıklarını araştırmalarında fayda bulunmaktadır. Zira emlak vergisi borcu tahakkuk ettirildiğinde; muafiyetinizin olup olmadığını ileri sürmek size kalmaktadır.

1-Kimler emlak vergisinden muaf olacak?

a-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler: Herhangi bir ücretli işte çalışmayan, ticari, mesleki veya tarımsal faaliyet geliri, faiz vb. olmayan kişilerin durumlarını belgeleri ile muafiyet kapsamına girmeleri olanaklı olacaktır. Bu kapsamda evi dışında herhangi bir geliri olmayan ev hanımları, eşleri çalışsa bile emlak vergisinden muaf olabilmektedirler.

b-Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar:

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ya da 4/c (Emekli Sandığı) emekliliği olanlar,

Sözleşme aylığı ya da yurt dışı borçlanma ile aylık bağlananlar,

Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında yaş koşulu aranmaksızın emekli olanlar,

Ölüm aylığı alanlar (dul, yetim, ana baba aylığı),

Kendi emekli aylığı yanında, eşinden dolayı dul aylığı alanlar,

Maluliyet aylığı alanlar

Şayet başkaca da gelirleri yok ise emlak vergisi ödemeyeceklerdir. Diğer bir ifade ile işyeri ya da arazisi olması emlak vergisinden muaf olmasına engel olmayacaktır. Yeter ki bu işyeri ya da araziden elde ettikleri gelir olmasın. Aksi halde gelir bulunuyorsa emlak vergisi ödemeleri gerekecektir

Bu bağlamda emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi kapsamında çalışmaya devam eden emekliler için muafiyet söz konusu olmayacak, emlak vergilerini ödeyeceklerdir. 2025 yılında emekli olanların bu yıl için emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaları olanaklı olmayacak ancak başvurmaları durumunda 2026 yılından itibaren muaf olabileceklerdir.

c-Gaziler: Gazilerin çalışmaya devam etmesi, arazi ya da işyeri olup gelir elde etmeleri veya başka gelirlerinin olması emlak vergisi muafiyeti kapsamından onları çıkarmayacaktır.

d-Engelliler: Engellinin çalışması ya da başka bir geliri olması emlak vergisi muafiyetine girmesine mani olmayacaktır. Muafiyet için sadece brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olmaları aranacaktır. Diğer yandan kişinin kendisinin engeli olmamasına rağmen engelli çocuğu olması vergi muafiyeti sağlamayacaktır.

e-Şehitlerin dul ve yetimleri: Yine gazi ve engellilerde olduğu gibi çalışmalarında ya da gelir elde etmelerinde; emlak vergisi muafiyeti açısından bir beis bulunmamaktadır.

2-Muafiyet kapsamına girmenin şartları nelerdir?

Muafiyet kapsamında kalan kişinin;

a-)Konutun Türkiye sınırları içinde olması ve brüt 200 metrekareyi geçmemesi,

b-)Tek konutunun olması gerekmektedir. İki ya da daha fazla konutu olanların muafiyetten yararlanmaları olanaklı değildir. Ancak kendi konutunda oturmayıp kiraya verenler (şayet kendi üzerine olan kira sözleşmesi ile başka bir konutta oturuyorlarsa) kiradaki konutlarından dolayı emlak vergisi ödemeyeceklerdir. Yine emekli eşlerin her birinin birer konutu olması durumunda; birinde oturup diğerinde oturulmuyorsa her ikisinden de emlak vergisinden muaf olunacak, evin biri kirada ise kirada olmayan evden dolayı muafiyetten yararlanılacaktır. Diğer taraftan kendi evini kiraya verip eşin evinde oturan kişiler, kiradaki evinden dolayı emlak vergisi ödeme durumunda kalacaklardır. Belirli zamanlarda dinlenme (tatil) amacıyla kullanılan konutlar emlak vergisinden muaf olmayacaktır. Örnek olarak yazlıkları verebiliriz

3-Muafiyet için başvuru nasıl yapılacak?

Yukarıda sayılan muafiyet kapsamlarından birinde olduğunu görenler konutlarının bulunduğu ilçe belediye başkanlıklarına dilekçe ile başvuru yapmaları ve gerekli formları doldurmaları gerekmektedir. Dilekçelerinin eklerine muafiyet kapsamında bulunduklarını gösterir belgeleri eklemeleri yerinde olacaktır. (Örneğin emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumunda aylık aldıklarını gösterir belge, engelli için engelli kartı gibi durumlarına uygun olan belge, rapor ya da kartın eklenmesi) Konutlar dışında; işyerleri ve araziler için emlak muafiyeti söz konusu değildir.

4-Muaf olunduğu halde geçmişte ödemiş emlak vergilerinin iadesi olanaklı mı?

Emlak vergisinden muaf olanlar kapsamına girdiği halde durumunu bilmediği ve başvuru yapmadığı için emlak vergisini geçmişten bu yana ödeyegelen kişiler, ödedikleri vergileri geri alabileceklerdir. Ancak geri alabilecekleri süre 5 yıl ile sınırlı olacaktır. 5 yıllık sürenin dışında kalan dönemler zamanaşımına uğradığı için iade edilmeyecektir. Konutlarının bağlı olduğu ilçe belediye başkanlıklarına başvuru yapmaları ve muafiyetlerini belgelemeleri yeterli olacaktır.

5-Şirketlerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaları olanaklı mıdır?

a-) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresi boyunca muafiyet kapsamında olacaklardır. Bunun için ilgili vergi dairesine bildirim koşulu bulunmaktadır. Herhangi bir aksilik ile karşılaşmamak için belediyeye de bildirim yapılmasında yarar bulunmaktadır. Bildirim yapılması durumunda takip eden yıldan itibaren muafiyet başlayacak teşvik belgesindeki süre boyunca muaf kalınacaktır. Şayet bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı tarihi takip eden yıldan itibaren muafiyet başlayacaktır. Bu durumda hak edilip de kullanılmayan geçmiş yıllara ait muafiyetlerin geriye dönük kullanılması olanaklı olmayacaktır.

b-)Yatırım Teşvik Belgesi alınarak inşa edilen binalar için inşalarının bittiği tarihi takip eden takvim yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyeti hakkı bulunmaktadır. Örneğin 22/12/2024 tarihinde yatırım teşviki kapsamında inşa edilen binanın tamamlanması durumunda 2025 yılından itibaren geçici muafiyet başlayacak, 2029 yılının sonuna kadar muafiyetten yararlanılacaktır. Muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takip eden yıldan başlayacaktır. Yapılmaz ise geçen yıllara ait muafiyet hakkı ortadan kalkacak, ödenen tutarlar iade olmayacaktır

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com