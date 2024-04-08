Kimse 2. elde fiyatların düşmesini beklemesin

Haber: Ercan KARACA

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el otomobil pazarının durumunu veriler ışığında ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın mayıs ayı sonunda ikinci el otomobil fiyatlarının ve satışlarının düşmeye başladığını hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu durum aralık ayının son günlerine kadar devam etti ve pazar yüzde 30 daraldı. Ancak 2024’ün ocak ayıyla birlikte ikinci el pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İkinci ele talep artınca da satışlarda bir hareketlenmeye sebep oldu” dedi.

KİMSE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ DİYEMEZ

“Bir başka deyişle tüketici, 800 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında 1-1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladı” diyen Yalçın, “Yıl başından bu yana fiyatlarda aylık yüzde 3-5’lik artışlar görüldü. Bu da ilk çeyrek sonunda da ikinci elde fiyatları yüzde 12-15 seviyesinde yükselmiş oldu. Kimse ikinci elde fiyatların düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz” ifadesini kullandı.

3-4 SENEDE İKİNCİ EL PARKI GENÇLEŞECEK

Yalçın, “Markaların yüzde 15-20 daha düşük fiyatla sattığı 2023 model sıfır kilometre otomobiller de tükendi. 2024 modellerin daha yüksek olan fiyatları da tüketiciyi ikinci ele yöneltecek. Artık başta Çinliler olmak üzere birçok yeni markanın yoğun bir araç satışı var. Gücü yetebilen tüketici de daha fazla yeni teknolojili ikinci el otomobil almaya ve eski teknolojili aracından kurtulmaya çalışıyor. İkinci el yaş ortalaması hala 8-12 yaş. Önümüzdeki 3-4 senede ikinci el parkının çok daha gençleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

BAZI ÇOK SATAN MODELLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Cardata’nın açıkladığı verileri göre Nisan 2023 ila Nisan 2024 tarihleri arasında, ikinci el araçlardan en çok satan bazı modellerin fiyat değişimi şöyle:

- 2018 Renaul Megane sedan 1.5 DCI, Touch donanım, dizel otomatik modeli geçen sene Nisan ayında 752 bin 400 TL iken bu yılın Nisan ayında yüzde 15 artışla 868 bin 100 TL.

- 2017 Fiat Egea sedan 1.3 MultiJet, easy donanım, dizel manuel modeli geçen sene Nisan ayında 490 bin 100 TL iken bu yılın Nisan ayında yüzde 21 artışla 593 bin 600 TL.

- 2016 Volkswagen Passat sedan 1.6 TDI BMT, Comfortline donanım, dizel otomatik modeli geçen sene Nisan ayında 1 milyon 48 bin 200 TL iken bu yılın Nisan ayında yüzde 16 artışla 1 milyon 216 bin 200 TL.