Ucuza satılan zeytinyağında pamuk yağı riski

Pazarda ucuza satılan yağları analiz ettiğini söyleyen zeytinyağı üreticisi Mehmet Şengül, “Maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esansı koyup halkamızı satıyorlar” dedi.

KAYNAK: İHA
Ucuza satılan zeytinyağında pamuk yağı riski

Geçen yıl 74 lira olan zeytinyağı alım fiyatı, bu sezon 295 liraya yükselirken raflara ise 315 liradan satışa kondu.

Fiyatların sezon içerisinde 500 lirayı aşabileceği belirtilirken Aliağa’da zeytinyağı üretim tesisi sahibi Mehmet Şengül, pazarlarda satılan zeytinyağlarının kalitesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

100 ile 120 TL bandında satılan yağların sahte olduğunu ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulayan Şengül, “Bakanlığımıza sesleniyorum. pazarlardaki zeytinyağı satışlarının bir an önce durdurulması lazım. İnsan sağlığıyla resmen oynuyorlar. Pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esansı koyup bunu halkamızı satıyorlar” dedi.

Şengül, “Pazarda satılan bu yağlardan numune geldi. Benim analiz makinem var. Bu analiz makinesinde değerlerine baktım ve bunların hepsi sahte yağ. Bu yağları vatandaşlarımızın kesinlikle tüketmemeli” diye konuştu.

Vatandaşlara ne tür zeytinyağı alacaklarını da anlatan Şengül, sözlerini şöyle tamamladı:

“Patentli ve markalı zeytinyağları almaları onlar için en doğru yöntem olacaktır. Markalı olan yağların kaliteden ödün vermeyeceğini ve insan hayatına katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

dusuk-fiyata-satilan-zeytinyaginda-pamuk-yagi-bulunma-riski-var-22b32.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Bebeklere müzik dinletilmeli mi Sağlık
Bebeklere müzik dinletilmeli mi
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor? Gündem
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor?
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor Gündem
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü Dünya
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir?
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti Gündem
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti