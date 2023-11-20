Ucuza satılan zeytinyağında pamuk yağı riski

Geçen yıl 74 lira olan zeytinyağı alım fiyatı, bu sezon 295 liraya yükselirken raflara ise 315 liradan satışa kondu.

Fiyatların sezon içerisinde 500 lirayı aşabileceği belirtilirken Aliağa’da zeytinyağı üretim tesisi sahibi Mehmet Şengül, pazarlarda satılan zeytinyağlarının kalitesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

100 ile 120 TL bandında satılan yağların sahte olduğunu ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulayan Şengül, “Bakanlığımıza sesleniyorum. pazarlardaki zeytinyağı satışlarının bir an önce durdurulması lazım. İnsan sağlığıyla resmen oynuyorlar. Pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esansı koyup bunu halkamızı satıyorlar” dedi.

Şengül, “Pazarda satılan bu yağlardan numune geldi. Benim analiz makinem var. Bu analiz makinesinde değerlerine baktım ve bunların hepsi sahte yağ. Bu yağları vatandaşlarımızın kesinlikle tüketmemeli” diye konuştu.

Vatandaşlara ne tür zeytinyağı alacaklarını da anlatan Şengül, sözlerini şöyle tamamladı:

“Patentli ve markalı zeytinyağları almaları onlar için en doğru yöntem olacaktır. Markalı olan yağların kaliteden ödün vermeyeceğini ve insan hayatına katkı sağlayacağını düşünüyorum.”