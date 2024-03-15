Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarını görünce isyan etti

Taner Yener
Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarını görünce isyan etti
Sunucu Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatlarına sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Çağlayan’ın paylaşımı rekor kırdı.

Yüksek enflasyon vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Dar gelirli vatandaş fiyatlar karşısında ne yapacağını bilemiyor. Özellikle emekliler ay sonunu getirmekte zorlanıyor. En çok zamlanan ürünlerden biri de yağ ve zeytinyağı oldu.

Yorumları ile sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan hayat pahalılığına isyan etti. Zeytinyağı fiyatını görünce şoke olan Çağlayan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fiyata sinirlenen Çağlayan ”5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti” ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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1 KG BALIĞA ÖDEDİĞİ PARAYA İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan Çağlayan daha önce “1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ya. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'Bırak dalga geçmeyi' dedim... Ama dalga geçmiyormuş..” diyerek yine hayat pahalılığına isyan etmişti.

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