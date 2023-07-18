Zeytinyağı felci önlüyor mu?

Fransa’da yapılan ve ‘Neurology’ dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre; zeytinyağı tüketmek, inme yani felç riskini azaltıyor. Üç ayrı şehirde, 65 yaşın üzerindeki 7 bin 625 kişiyle birlikte yapılan araştırmada; hiç zeytinyağı kullanmayan, orta derecede zeytinyağı kullanan ve bol bol zeytinyağı tüketen insanlar arasındaki sağlık farklarına bakıldı.



Zeytinyağıyla beslenen kişilerdeki inme riskinin; hiç tüketmeyenlere göre yüzde 41 daha düşük olduğu görüldü.