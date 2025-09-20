Kimsenin konuşmadığı gerçeği tek tek anlattı! Yılmaz Özdil isyan etti

Gazeteci Yılmaz Özdil, Bayrampaşa Belediye Başkanı’nın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de siyasi operasyonların halkın gerçek gündeminden uzaklaştırılmak için kullanıldığını belirtti. Özdil, iktidarın hedefi ekonomik çöküşü perdelemek ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek olduğunu ifade etti.

Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!

PARANIN İTİBARIYLA GELEN ÇÖKÜŞ

Özdil, Türkiye’nin para politikalarına da sert eleştiriler yönelterek 2005’te Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmasını ve ardından gelen “Yeni Türk Lirası” dönemini hatırlattı. İktidarın bu süreci “paraya itibar kazandırma” olarak sunduğunu belirterek bugün gelinen noktada, madeni paraların üretimi durduruluyor çünkü maliyeti değerinden fazla olduğunu söyledi. Özdil, “Artık paramız bozuk. Hem mecazi hem gerçek anlamda” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paraların basımını durdurduğunu hatırlatan Özdil, son olarak 50 kuruşun da üretiminin sona erdirileceğini söyledi. 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyetinin 4,5 TL’ye ulaştığını belirtti.

GERÇEK SORUN: HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON

Özdil, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarına da dikkat çekerek, halkın %75’inin en büyük sorun olarak ekonomiyi gördüğünü ifade etti. “Hayat pahalılığı, enflasyon ve işsizlik halkın gerçek gündemi. Ama bunları konuşmamız istenmiyor” dedi. Özdil, Bayrampaşa Belediye Başkanı’nın tutuklanmasıyla ilgili olarak ise siyasi baskının boyutuna dikkat çekerek, “Ya AKP’ye geçip rozet takıyorsun, ya da kelepçeyi takıyorsun. Hukuk artık bu kadar açık” ifadelerini kullandı.

