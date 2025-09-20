Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Junior Trump ile yaptığı gizli görüşmenin arkasında diplomatik ve ticari pazarlıkların olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları ve Alman medyasında da çıkan haberler sonrası Saray, görüşmeyi kabul etti ancak “nezaket ziyareti” olarak nitelendirdi.

Önkibar, Erdoğan’ın bu görüşmeyle sadece Beyaz Saray’a kabul edilerek uluslararası meşruiyetini pekiştirmeyi değil, aynı zamanda Gazze konusunda vereceği mesajlarla “ikinci bir one minute ortamını hazırlamaya” çalışmayı hedeflediğini iddia etti. Önkibar, Erdoğan’ın bununla küresel kamuoyunda yeniden güçlü bir siyasi duruş sergileme arzusunun bir parçası olarak değerlendirdi.

Önkibar, “Tayyip Erdoğan bu görüşmeyi neden bu kadar istiyor sorusuna. Birincisi yıllar sonra Beyaz Saray'a ve oval ofise kabul edilerek Amerika'nın nezdinde hala var olduğunu kanıtlayacak. İkinci husus, Trump ile görüşürken Gazze konusunda vereceği mesajlarla ikinci bir one minute ortamını hazırlamaya uğraşacak. Üçüncü ayrıntı da dünya ekonomi çevrelerine bu şekilde mesaj verecek” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 300 UÇAK ALIMI SÖZÜ İDDİASI

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın Trump ile görüşme ayarlayabilmek için Junior Trump’a Türk Hava Yolları adına Boeing şirketinden 300 uçak alımı sözü verdiğini iddia etti. Bu açıklama, Erdoğan’ın ABD Başkanı ile görüşme karşılığında ticari taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlandı. Saray’dan bu iddiaya herhangi bir yanıt gelmedi.

Önkibar, ABD Başkanı Donald Trump ise Erdoğan ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da görüşeceğini duyurduğunu belirtti. Önkibar, Trump’ın görüşme konuları arasında Boeing’in Türkiye’ye yapacağı büyük ölçekli satışın da yer alacağını söylediğini ve bununla Özel’in gündeme taşıdığı iddiaları dolaylı olarak doğrulamış olduğunu ifade etti.