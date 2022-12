2022'nin ilk 11 ayında 209 çocuk istismara uğradı

Yerel ve ulusal gazete, haber siteleri ve ajanslardan erkek şiddeti verilerini derleyen bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre; Kasım’da en az 28 kadını öldürüldü. Kasım’da en az 12 kadının ölümü basına "şüpheli” (Denizli (1), Van (1), Çorum (1), Manisa (1), Kayseri (2), Trabzon (1), Sakarya (1), Ordu (1), Aydın (1), Antalya (1), Elazığ (1) ölüm olarak yansıdı. Kasım'da en az 53 kadına şiddet uygulandı, en az dört kız ve oğlan çocuğu istismar edildi, en az dokuz kadını taciz edildi, basına yansıyan verilere göre en az bir kadına tecavüz edildi.

2022'NİN İLK 11 AYINDA 209 ÇOCUK İSTİSMAR EDİLDİ

2022’nin ilk on bir ayında, 308 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 140 kadın tacize uğradı, 209 çocuk istismar edildi, 728 kadına şiddet uyguladı, 26 kadın tecavüze uğradı. Erkekler en az 386 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk on bir ayında 171 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, yılın ilk on bir ayında en az 36 çocuk erkek failler tarafından öldürüldü.

2021'in ilk on bir ayında , 290 kadın cadın cinayeti işlendi, 412 kadın taciz edildi, 171 çocuğu istismar edildi, 89 kadına tecavüz edildi. En az 642 kadın erkekler seks işçiliğine zorlandı, en az 732 kadına da şiddet uygulandı, yaralandı. 2021'in ilk on bir ayında 199 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, en az 30 çocuk erkekler tarafından öldürüldü.

CİNAYET

Kasım’da en az 28 kadın cinayeti işlendi; geçen yıl aynı ayda bu sayı 34 idi. Ayrıca kadına yönelik şiddet olaylarında kadınların yanındaki en az iki erkek de öldürüldü. Öldürülen iki kadın Irak, biri Suriye, iki kadın da Özbekistan göçmeniydi.

En az altı kadın koruma kararına rağmen öldürüldü.

İstanbul ve Van’da iki kadının ölümü basına "faili meçhul cinayet" olarak yansıdı. Şırnak’ta, bir kadın erkekler tarafından öldürülmekle tehdit edildi.

KASIM’DA ERKEKLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLAR

Aynur Çiçek, Derya Y., Elif I., Fadime D., Fatma T., Gulzoda Kaolava, Hasen A., Hülya A., İnci Bağış K., Kader Yiğit, Kudret K., Merve Özturan, Meryem Sevim, Müzeyyen T., Nazlı M., Nergis G., Neriman Sakallı, Nurten K., Özlem C., Özlem Eryağşi, Sarah Alı Shareef, Selcan Dönmezer, Shakhko Mukhtarova, Sidra Tameemi, Tülay V., Ümmühan H., Yasemin S., Zülfi Ç.

ERKEKLERİN KADINLARI ÖLDÜRDÜĞÜ İLLER

Adana (1), Ankara (2), Antalya (1), Antep (1), Bolu (1), Bursa (1), Denizli (2), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Hatay (2), İstanbul (6), İzmir (2), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (2), Manisa (2),Uşak (1).

Öldürülen 18 kadının öldürülme “bahanesi” basına yansımadı. Sekiz kadın ayrılmak istediği veya barışmak istemediği erkekler tarafından için öldürüldü. Bir kadın “yemek yapmadığı” bir kadını da “cin çıkarıyorum” denilerek öldürüldü. 18 kadın cinayetinin öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

20 kadını kocası, eski kocası, sevgilisi erkekler, iki kadını babası, bir kadını damadı öldürdü. Beş kadını öldüren erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

18 kadın ev içinde, dokuz kadın işyeri, araç, sokak gibi ev dışı alanlarda öldürüldü. Bir kadını nerede öldürüldüğü basına yansımadı.

18 kadın ateşli silahlarla, altı kadın kesici aletle, üç kadını boğularak öldürüldü. Bir kadının nasıl öldürüldüğü basına yansımadı.

KASIM’DA AYDINLATILAN/ BASINA YANSIYAN

*Antalya'da bir yıl önce oturduğu apartmanın altıncı katından düşerek ölen Gamze Y. (29) isimli kadının, “intihar etti”ğini söyleyen kocası A.Y.’nin öldürdüğü ortaya çıktı.

*Muğla'da Ö.Ç. (43) isimli erkeğin, hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu karısı Sevim Ç.'yi öldürdüğü öğrenildi. Basına 15 Kasım'da yansıyan ancak 23 Ekim'de gerçekleşen olayda, Sevim Ç. ormanda brandaya sarılı olarak bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınları öldüren 27 fail erkek vardı. Sadece sekiz erkek tutuklandı. Sekiz fail gözaltına alındı, altı fail intihar etti. İki failin süreci basına “aranıyor, kaçtı”, diye yansıdı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

CİNSEL SALDIRI /TECAVÜZ

Kasım 2022’de en az bir kadına tecavüz edildi. Geçen yıl aynı tecaviz edilen kadın sayısı iki idi.

Bir kadına ev içinde tecavüz edildi.

Basına yansıdığı kadarıyla bir kadına, akrabası tecavüz etti. Kadın, zihinsel engelleydi.

ERKEKLERİN KADINLARA TECAVÜZ ETTİĞİ İLLER

Erzurum (1)

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı vardı. Fail gözaltına alındı.

TACİZ

Kasım 2022’de en az dokuz kadın taciz edildi. Bu sayı geçen yıl aynı ay, bu sayı 16 idi.

Dokuz kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. Kadınlardan biri Azerbaycan göçmeniydi.

Dokuz kadın ev dışı alanlarda iki kadını ev içinde taciz edildi.

İki kadını kurye, bir kadını iş arkadaşı, bir kadını gazeteci, bir kadını da savcı taciz etti. Dört kadını taciz eden erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

ERKEKLERİN KADINLARI TACİZ ETİĞİ İLLER

İstanbul (6), Konya (1), Zonguldak (2)

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınları taciz eden yedi fail erkek vardı. Hiç biri tutuklanmadı.

ÇOCUK İSTİSMARI

Kasım’da en az dört kız ve oğlan çocuğu istismar edildi. Geçen yıl aynı ay bu sayı 11 idi.

Bir çocuğu öğretmeni, iki çocuğu kuran kursu öğretmeni istismar etti. Bir çocuğu istismar eden dört fail erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Dört çocuk da okul, kuran kursu gibi ev dışı alanlarda istismar edildi.

Çocukların istismar edildiği iller

Aydın (1), Denizli (2), Diyarbakır (1).

HUKUKİ SÜREÇ

Çocukları istismar eden altı fail erkek vardı. Sadece bir fail tutuklandı. Beş failin hukuki süreci basına yansımadı.

ŞİDDET / YARALAMA

Kasım’da 53 kadına şiddet uygulandı. Geçen yıl da aynı ay bu sayı, 62 idi.

Şiddette uğrayan en az dokuz kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. En az 12 kadına “koruma kararı” ihlal edilerek şiddet uygulandı.

KADINLARA ŞİDDET UYGULANAN İLLER

Adana (2), Afyon (1), Ankara (1), Balıkesir (1), Bolu (1), Bursa (1), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (23), Elazığ (1), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (5), Kayseri (1), Mersin (3), Sakarya (1), Samsun (1), Siirt (1).

En az 41 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. Bir kadını taksi şoförü, altı kadını da akrabaları yaraladı. Beş kadını yaralayan dört erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

En az 16 kadına boşanmak istediği/barışmak istemediği için şiddet gördü. 37 kadına şiddet uygulama “bahanesi“ basına yansımadı.

30 kadını darp edilerek, üç kadını yakılarak, 12 kadını ateşli silahlarla, altı kadın da kesici aletle yaralandı. İki kadına nasıl şiddet uygulandığı basına yansımadı.

18 kadın iş yeri, otobüs, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda, 30 kadını ev içinde yaralandı. Beş kadının nerede erkek şiddetine maruz kaldığı basına yansımadı.

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınlara şiddet uygulayan 52 fail erkek vardı. Sadece iki fail tutuklandı, 12 fail gözaltına alındı. 22 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Dokuz failin süreci basına “aranıyor”, “kaçtı” diye yansıdı. Yedi fail intihar etti. On failin hukuki süreci basına yansımadı.

SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLAMA

Kasım’da basına yansıyan seks işçiliğine zorlama haberi yoktu. Basına yansımaması, bu şiddet türünün işlenmediği anlamına gelmiyor.