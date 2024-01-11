Öksürüğü anında kesen mucize karışım ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Öksürüğü anında kesen mucize karışım ortaya çıktı
Kara turp ve bal kürü, öksürüğü anında kesmesiyle dikkat çekti.

Öksürük ve balgam gibi kış hastalıklarından kurtulmanın çok kolay bir yolu var. Sadece bal ve siyah turp kullanarak hazırlayacağınız bu karışım, 3 saat dinlendirdikten sonra harika bir doğal ilaç haline geliyor.

İşte bu karışımın nasıl yapılacağı...

Soğuk algınlığı ve salgın hastalıklar nedeniyle kışın sıkça görülen öksürük sorunundan muzdaripseniz, işte size çözüm. Bu karışım öksürük ve balgamı tamamen temizliyor ve hem sizin hem de çocuklarınızın rahat nefes almasını sağlıyor.

Kara turp ve bal kürünün püf noktaları şunlar...

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ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA DURDURUYOR

Bu karışım öksürüğü keskin bir bıçak gibi durduruyor. Yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler sadece kara turp ve bal. Önce bir kara turpun tepesini kesip içini çıkarıyoruz. Sonra içini baldan boş kalmayacak şekilde dolduruyoruz. Bu karışımı bir kavanozun içine koyup, turpun kesilen kısmını kavanozun ağzına kapatıyoruz. 3 saat boyunca bekletiyoruz.

Kara turp doğal bir antibiyotik gibi çalışır ve A, C, E, B ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bal da hem mikroplara karşı korur, hem de öksürüğü yatıştırır.

Karışımın içindeki balı çocuklara günde 3 kez tatlı kaşığıyla, yetişkinlere ise yemek kaşığıyla aç karnına veriyoruz.

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