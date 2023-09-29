Kira fiyatları uçunca mobil evlere ve karavanlara akın başladı. Fiyatları 250 bin TL’den başlıyor

Ülkede kira fiyatlarının uçmasıyla karavan ve mobil evlere ilgi artarken, yeni karavan modelleri ve tekerlekli mobil evlerin görücüye çıktığı Tiny Home Show ile Karavan Show Eurasia 27 Eylül itibari ile İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Birleşik Fuar A.Ş. (BİFAŞ) tarafından 2'ncisi gerçekleştirilen eş zamanlı fuarlar, beş gün boyunca geniş katılımcı yelpazesi ile turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknolojik ürünleri sunacak.

Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıların ağırlanacağı Tiny Home Show (Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları) ile Karavan Show Eurasia (Kamp, Karavan Ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı) fuarlarına, 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcının ziyareti bekleniyor.

7 MİLYONA DA VAR, 250 BİN LİRAYA DA

Tiny Home Show ile Karavan Show Eurasia İstanbul Fuar Merkezi’nde tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden ilginç ve renkli tasarımların yer aldığı fuarda, sergilenen karavanların en ucuzu 250 bin liraya, en pahalısı ise 7 milyon liraya satılıyor.

DJ CAMPER İLE YOLCULUKLAR EĞLENCEYE DÖNÜŞÜYOR

Fuarda, çekme karavanlardan motokaravanlara, 'camper' olarak bilinen dönüştürülmüş karavanlardan mini karavanlara kadar 400’ den farklı araç meraklıların beğenisine sunuluyor. Kamp ve doğa tutkunlarının her ihtiyacına cevap verecek karavanlar arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye’ de ilk ve tek olan “DJ Camper” oluyor. İçerisinde yer alan DJ ses sistemli kabini ile yolculukları eğlenceli bir ana dönüştüren bu karavan fuarda meraklıları tarafından yoğun ilgi ile inceleniyor.

ŞEVVAL SAM’IN PRENSESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bir diğer dikkat çeken ürünler arasında ise; Ünlü sanatçı ve şarkıcı Şevval Sam’ın arkadaşından satın alıp bizzat yenilediği, evindeki koltukların kılıfını da bu yenileme sürecinde kullandığı karavanı “prenses” oluyor. Özel tasarıma sahip bu karavan rengarenk görünümü ile Karavan Show Eurasia’ da incelemeye sunuluyor.

TATİLLERİN YENİ MODASI: OFF-ROAD KARAVAN

Güçlendirilmiş çelik şase üzerine tamamı alüminyum gövde ile üretilmiş Türkiye’de ilk off-road aile karavanı da macera severlerin ilgi odağı oluyor. Tüm iklim ve arazi koşullarına uyum sağlayabilen off-road karavan, doğayı sınırsızca deneyimleme fırsatı sunuyor. Tatillerin yeni modası olan bu karavan, kamp ve spor aktivitelerini de bir araya getiriyor.

“FUAR, ULUSLARARASI UNVANA SAHİP OLDU”

Fuarın açılışında konuşan BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, 1 Ekim'e kadar kapıları açık olacak Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show Fuarları’ nın hem minimal yaşam konsepti hem de karavan tatilciliği konusunda turizm profesyonellerine geniş bir konsept sunacağını söyledi.

Vural; “İlk günden bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen influencer arkadaşlarımıza, bize bu yolda güvenen ve bizim fuarlarımıza katılımları ile destek olan KAİTED (Karavan İmalat ve Tedarikçiler Derneği)’ ne teşekkür ederim. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu fuar, uluslararası unvana sahip oldu ve bundan sonraki dönemlerde uluslararası alım heyetlerinde ihracatı geliştirme fonundan destek alan bir fuar oldu. Bundan sonraki dönemde fuar takviminde Kamp -Karavan Eurasia Fuarı, uluslararası desteklerden faydalanan ve yabancı alım heyetlerinin olduğu bir fuar haline geldi. Sizlerin de desteği ile 2024 yılında üç hole büyüyen bir potansiyel ile bu fuarımızı beraber açacağız. Karavan ve Tiny House hayatı, son dönemlerde adeta bir yaşam felsefesi haline geldi. Bu kapsamda BİFAŞ Fuarcılık olarak doğal yaşam hayatını yaşamak isteyen herkese büyük bir organizasyon sunuyoruz. Karavan Show Eurasia artık uluslararası fuarlar statüsüne girdi. Yabancı alım heyetleri ile sektöre bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl, fuarın daha da büyük bir alana taşıyacağız. Fuarın oluşumunda ve tanıtılmasında destek olan tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GEÇEN YILA ORANLA 1,5 KATI BÜYÜME KAZANDIK”

BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Çetin ise fuarın bu yıl geçen yıla göre 1,5 kat büyüyerek yoluna devam ettiğini vurgulayarak; "Fuarımıza toplam 125 firma katıldı. Fuarımızı yaklaşık 28 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriyoruz. Birçok yeni ürün bu fuarda görücüye çıkıyor. Özellikle yaşadığımız deprem felaketi sonrasında yeni yaşam şekline daha fazla ilgi gösteriliyor. Tiny Home Show, geniş katılımcı yelpazesi ile yurt içi ve yurt dışından yatırımcılara, proje sahiplerine, işletmelere, mimarlara ve müteahhitlere en son teknoloji tasarım mobil küçük ev çözümlerini sunacak daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Karavan Show Eurasia ise sektör profesyonellerini alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturan bu eşsiz platform olurken; macera turizmi, mağara turizmi, akarsu turizmi, balon turizmi, eko turizm, yayla turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm firmaları ile iş birliklerini ve ticaret ivmesini arttırıyor olacak” ifadelerini kullandı.

FUARLAR, TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

İstanbul Fuar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, fuarların sektöre ve özellikle düzenlendiği şehirlere sunduğu katkıya dikkati çekerek, şehirlerin ve fuarların arasında çok büyük bir etkileşim olduğunu söyledi.

Fora; “ Fuarların lideri konumunda olan İstanbul; tarihi, lokasyonu, sosyal ekonomik seviyesi ve nüfusu ile fuar organizasyonu düzenlenmesi için önemli bir konumda yer alıyor. Fuarlar, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin arttırılması ve ticaretinin geliştirilmesi için büyük bir fırsat. İFM' ye büyük ölçüde altyapı harcaması yaparak güvenli ve konforlu fuar alanlarından olmasını sağladık. Bu yıl 84 fuara ev sahipliği yaparak 300 salon kiralaması ile rekor kırdık. Bu rakamlara katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

TURİZM ADINA YAPILAN GÜZEL ŞEYLER KARAVANLAR İLE GERÇEKLEŞİYOR

Ünlü tiyatrocu Taylan Erler, “Karavancılığa, doğaya bir şey yapabiliyorsak bu noktada fuarlar önem kazanıyor. Onların sayesinde karavanlar, tiny house’ lar, kamp-karavan malzemeleri ön plana çıkıyor ve görücüye çıkan ürünler de inceleniyor. Bu noktada influncerlara çok teşekkür ederim ki ülkede turizm adına bir şey yapıyorlar. Dağlara, tepelere karavan ile gidiyorlar. Gerçekten zor bir iş yapılıyormuş. Ülkemizin tanınmış influencerları aramızda, kendilerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.