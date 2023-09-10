Kira krizi üniversitelileri de vurdu

Öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da en çok öğrencinin bulunduğu 8 ilçede kira fiyatlarının artış oranını ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, iki emlak sitesinden alınan verilerinin incelendiğini ve 8 ilçede kiraların ortalama yüzde 21 artış gösterdiğini açıkladı.

Enflasyonun son 2 ayda yüzde 18 seviyesinde olduğunu hatırlatan Gökçe, "kira artışlarının 2 temel sebebi olabilir" diyerek şöyle devam etti:

"1 - Ev sahipleri daha yüksek gelir elde etmek için kira fiyatlarını arttırdılar. Makroekonomik koşullar nedeniyle, ev sahipleri enflasyon oranında veya enflasyonun üstünde bir gelir elde edebilmek için kira bedellerini sürekli arttırıyorlar. 2-Konut arzı talebi karşılamıyor. İstanbul'da boş konutlar, yabancılara konut satışı, ölçüsüz şekilde artan sığınmacı ve düzensiz göçmen nüfusu gibi unsurlar nedeniyle büyük bir konut talebi var. Dolayısıyla fiyatlar taleple birlikte doğrusal olarak artıyor."

"Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek zorundayız"

Konutun anayasal bir hak olduğunu hatırlatan Gökce, "Devlet vatandaşların konut talebini karşılayacak önlemleri almak zorundadır. Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek, büyük şehirlerimizde sosyal konut üreterek halka arz etmek zorundayız. Boş konutların da yeniden kullanılması için bir dizi öneri daha önce yapmıştık. Kademeli emlak vergisi uygulamasıyla boş konutlardan gerçek bedel üzerinden vergi alınarak bu boş konutların talebe arz edilmesini teşvik etmek gerekiyor. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışı uygulamasının durdurulması da önemli. Bu uygulama vatandaşlarımızın konut erişimini kısıtlayan, konut piyasasını da dengesizleştiren bir noktaya erişmiş durumda. Kamunun görevi öncelikli olarak vatandaşların haklarını korumaktır." dedi.



Gökce, "Eğer yapısal ve kalıcı adımlar atılmazsa konut krizi daha da derinleşecek. Tüm karar vericilerin bu nedenle gereken adımları atmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.