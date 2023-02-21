21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?

Kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından İstanbul’u da büyük bir depremin beklediği söyleniyor. Büyük çoğunluğunu kiracıların oluşturduğu İstanbul’da İBB tarafından kiracılar bina hasar tespiti yaptırmak istiyor. Peki, kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:21
Takip Et

Kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?

Kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?
+
Aa
-

İstanbul’da oturan kiracılar bina hasar tespitine başvuramıyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da oturan kiracıların da ev sahibi gibi bina hasar tespitine başvurabileceklerini açıkladı. Peki, kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?

KİRACILAR BİNA HASAR TESPİTİ YAPTIRABİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 17 Şubat'ta yayımladığı bir bildiride riskli yapı tespitine artık sadece ev sahipleri değil kiracıların da başvurabileceğini duyurdu. Risk tespitinden önce de 'hızlı taramaya' müracaat edilebileceği belirtildi.

İBB, bu yöntemin bir yol haritası oluşturduğunu, binayı direkt riskli yapı olarak kodlamadığı için konutların tahliye edilmediğini belirtti.

İBB BİNA TESPİTİ ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina tespiti işlemi ücretli değildir. Taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

İBB BİNA TESPİTİ NASIL YAPTIRILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bina tespiti başvurusu internet üzerinden online form doldurarak yaptırılabilir. https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/ adresine girerek başvurunuzu tamamlayabilir ve bina tespiti talep edebilirsiniz.

İBB BİNA PUANLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

İnceleme sonucunda, özellikle D ve E sınıfında çıkan binaların ayrıntılı olarak incelenerek gerekli deprem güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi veya yenilenmesi önerilmektedir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.