İstanbul’da oturan kiracılar bina hasar tespitine başvuramıyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da oturan kiracıların da ev sahibi gibi bina hasar tespitine başvurabileceklerini açıkladı. Peki, kiracılar bina hasar tespiti yaptırabilir mi? Kiracılar bina hasar tespiti nasıl yaptırır?

KİRACILAR BİNA HASAR TESPİTİ YAPTIRABİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 17 Şubat'ta yayımladığı bir bildiride riskli yapı tespitine artık sadece ev sahipleri değil kiracıların da başvurabileceğini duyurdu. Risk tespitinden önce de 'hızlı taramaya' müracaat edilebileceği belirtildi.

İBB, bu yöntemin bir yol haritası oluşturduğunu, binayı direkt riskli yapı olarak kodlamadığı için konutların tahliye edilmediğini belirtti.

İBB BİNA TESPİTİ ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina tespiti işlemi ücretli değildir. Taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

İBB BİNA TESPİTİ NASIL YAPTIRILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bina tespiti başvurusu internet üzerinden online form doldurarak yaptırılabilir. https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/ adresine girerek başvurunuzu tamamlayabilir ve bina tespiti talep edebilirsiniz.

İBB BİNA PUANLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

İnceleme sonucunda, özellikle D ve E sınıfında çıkan binaların ayrıntılı olarak incelenerek gerekli deprem güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi veya yenilenmesi önerilmektedir.