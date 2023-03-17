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Evden çıkmayan kiracısının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. Sende hiç mi insaf yok

Adana’da bir ev sahibi, kirasını ödeyemeyeceğini söyleyen kiracısının bu kez elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:43
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Kirasını ödemeyen kiracısının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi

Evden çıkmayan kiracısının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. Sende hiç mi insaf yok
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İHA'nın haberine göre, Adana’da ev sahibi, aylık 833 lira olan kirayı 5 bin lira yapınca, bunu ödemeyeceğini ve evden çıkamayacağını söyleyen kadının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. Ayda 6 bin lira devletin yardımıyla ayakta durduğunu söyleyen kadın, ev sahibinden şikayetçi olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı.

Kocası tarafından 20 yıl önce terk edilen 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde 3 katlı evin 2. katını kiraladı. Beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya’nın tek gelir kaynağı ise annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaş. 

Kaya, aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart’ta senesi doldu.

DEPREMDEN DOLAYI EV FİYATLARI ARTTI

Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi. Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya’dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi.

ELEKTRİK VE SU ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİ

Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya’dan aylık 5 bin lira istedi. Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. 

Bu nedenle kadının evinin suyu kesilirken, elektrik firmasından mesaj geldiği için Kaya müşteri hizmetleriyle görüşüp elektriğinin kesilmesinin önüne geçti. Kaya, yatalak annesiyle şimdi suyu kesik evde yaşam mücadelesi veriyor. Kaya, ev sahibinin önce ev kirasını aylık 2 bin 500 lira, sonra ise 5 bin lira yaptığını belirterek, “Kirayı yıllık önce 30 bin liraya sonra 60 bin liraya çıkardı. Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Beni tehdit edip duruyor. Ben de gidip şikayetçi oldum. Ancak şuan evimde su yok. Benim annem hasta. Tek gelirim annemden dolayı devletin verdiği para. Bu kadar olmaz ki” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

 

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