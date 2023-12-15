Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında sinyali verdi

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon progtamında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşanan insanlık dramından, asgari ücrete, emekli maaşlarından, eflasyona kadar birçok konuya değinen Yılmaz, ev kiralarında yüzde 25 zam sınırlaması hakkında ise enflasyonu işaret etti.

“ENFLASYON DÜŞTÜKÇE BU TÜR TEDBİRLERE ARTIK İHTİYACIMIZ KALMAYACAK”

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi,

“Enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak.”

“İŞLETMELERLE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ DENGEYİ SAĞLAMAK GEREK”

Askeri ücret hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz,

“Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk.

Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur” dedi.

“İMKANLARIMIZI ZORLAYARAK EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Emekli maaşı zamlarına da değinen Yılmaz,

“İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacağı bir fark ve enflasyon farkı var. Dolayısıyla memur emeklisine de yansımış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu yol izleyeceğiz” dedi.

“MİLLİ GELİRİMİZ TARİHTE DOLAR BAZINDA İLK KEZ 1 TRİLYON EŞİĞİNİ AŞIYOR”

Ekonomi birinci gündem maddemiz diyen Yılmaz,

“Bu 6 ay çok yoğun geçti. Hükümetlerimizin önceliği milletimizin önceliği ile her zaman örtüşmüştür.

Şubatta büyük bir deprem yaşadık, bütün bunlarla beraber ekonomi daha da önemli bir hal aldı.

Depreme rağmen bütçe açıklarını makul bir seviyede tutmayı başardık. Diğer taraftan Merkez Bankamız büyük bir rezerv artışı sağladı. Rezervlerde yüzde 44’e yakın bir atış oldu. KKM’de 707 milyar lira düşüş söz konusu, bu eğilim devam ediyor.

Son dönemde bütün bu atılan adımlarla Türkiye’ye dışarıdan fon akışının da arttığını görüyoruz. Türkiye’de yatırım ortamı şu anda olumlu duruma gelmiş durumda. Türkiye Yüzyılı yatırımların yüzyılı olacak. Milli gelirimiz tarihte dolar bazında ilk kez 1 trilyon eşiğini aşıyor” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON 2026 YILINDA TEK HANELİ OLACAK”

Enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Türkiye reel ekonomide ve büyümede çok başarılı oldu. Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak” dedi.

“GELECEK YIL DEPREM BÖLGESİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TOPARLAYACAĞIZ”

Yaşanan büyük Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz,

“TOKİ'ye bütçeden sosyal konut için ek kaynak aktarıyoruz. 3 trilyon lirayı deprem rehabilitasyonu için harcayacağız, bu yükün altından hep birlikte kalkacağız. Gelecek yıl deprem bölgesini büyük ölçüde toparlayacağız.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurduk. Bunun altında da 3 müdürlük var. Biri Marmara bölgesi müdürlüğü, ikincisi tüm Türkiye için müdürlük, üçüncüsü ise finansal kısım için müdürlük” ifadelerini kullandı.

“YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Yabancı yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz,

“Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışma yapıyoruz. Yatırım için yeni eylem planı belirledik, yakın zamanda bunu halkımızla paylaşacağız. Amacımız uluslararası doğrudan yatırımlardan daha çok pay almak” dedi.

“YENİ ERCAN HAVALİMANI KKTC'NİN VİZYONU İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni havalimanı hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz,

"Yeni Ercan Havalimanı'nı KKTC'nin vizyonu için önemli bir yatırım. Eğitimden sağlığa her alanda yatırımlarımız var. Bu projeleri gün be gün takip ediyoruz. Kıbrıs'ta girişimciliği de geliştirmemiz lazım” dedi.