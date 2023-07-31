Kiraya %284 zammı kabul etmeyen kiracıyı sokak ortasında dövdü

Diyarbakır'da bir ev sahibi, dairesinde oturan kiracıya yüzde 284 zam yapmayı istedi. Kabul etmeyen kiracı, ev sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi tarafından eşi ve çocuklarının yanında saldırıya uğradı.

KAYNAK: DHA
Kiraya %284 zammı kabul etmeyen kiracıyı sokak ortasında dövdü

Olay, 29 Temmuz'da Diyarbakır’daki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi M.H.Ş., 2 yıllık kiracısı N.Ö.’den 2 bin 600 lira olan kirasını 10 bin liraya yükseltmek istedi. Bunu kabul etmeyen N.Ö., yasal sınır olan yüzde 25 oranında artırılmasını istedi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA DÖVDÜLER

Evden çıkmasını isteyen ev sahibi M.H.Ş., dört yakınıyla beraber gelerek eşi ve iki çocuğuyla sitenin bahçesinde bankta oturan N.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle N.Ö., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Darp raporu alan N.Ö., polis merkezine giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu.

SÜREKLİ BİZİ KORKUTUYOR

Saldırıya uğrayan N.Ö.’nün eşi Şelal Ö., sürekli tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

Biz iki yıldır burada yaşıyoruz. Bu süre içerisinde bize yaptırmadığı huzursuzluk ve terbiyesizlik kalmadı. Sürekli bizi tehdit etmeye ve evi basmaya çalışıyor. Pazarda beni gördüğünde evin bize pahalıya mal olacağını söylüyor. Sürekli bizi korkutuyor.

SİLAH VE BIÇAKLARLA GELDİLER

Hiçbir yere gidemez olduk. Çocuğum, eşim ve kendimin can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Sürekli bizi tehdit ediyor. Biz parkta oturuyorduk. Kirayı 2 bin 600 lira olarak anlaşmıştık. Ev sahibi dün akşam eşimi arayarak onunla konuşacağını söyledi. Geldiklerinde ise birden adamlarını toplayarak eşime saldırmaya başladılar. Zaten arabayla gelmişlerdi ve çok fazla kişi vardı. Onlar da silah ve bıçaklar vardı.

HUZURUMUZ KALMADI

Dün karakola gidip şikâyetçi olduk. Kendisinin ifade vereceğini, yine geleceğini söyledi. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir şeylerin gerçekleşmesi için bir can kaybının olması mı gerekiyor? Lütfen gereği yapılsın. Huzurumuz kalmadı. Çocuklarımı okula gönderemez oldum. Sürekli bizi arayarak, “Herkes 8-10 bin liraya oturuyor, ben neden bu fiyata sizi oturtayım?” dedi.

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