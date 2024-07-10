Kiraya çıkacaklar sakın bu tuzağa düşmeyin. Bir anda evsiz kalabilirsiniz

"AYNI AÇIĞA ATILAN İMZA GİBİ..."

Kişinin tahliye taahhüdü ile zorlanamayacağını ifade eden Çimen, kira sözleşmesinin imzalanması anında talep edilen tahliye taahhütnamelerinin geçerli olmadığını söyledi.

Ev sahiplerinin bu durumun önüne geçmek amacıyla boş tahliye taahhütnamesi almaya başladığını ifade eden Çimen, "Boş olarak alınan tahliye taahhütnamesi aynı açığa atılan imzanın geçerliliği gibi geçerlilik arz etmektedir. Son dönemlerde de şarta bağlı tahliye taahhütnamesi verilmesi sıklaştı. Bu noktada da Yargıtay'ın görüş değiştirdiğini söyleyebiliriz.

Objektif kısaslara göre verilen şarta bağlı tahliye taahhütnamelerin geçerli olduğunu Yargıtay kabul ediyor. Dolayısıyla burada kira sözleşmesindeki kullanma hakkının sonlanmasına yönelik verilen tahliye taahhütnameleri geçerlidir" dedi.

