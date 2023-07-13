Tere otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tere otunun faydaları dikkat çekti.

İşte tere otuyla ilgili detaylar…

TERE OTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; bahçe teresi, çayırteresi, kış teresi, suteresi, yabanteresi, yer teresi gibi çeşitleri olan bir bitkidir. Tadı oldukça acı ve nahoş kokuludur.

TERE OTUNUN FAYDALARI

-Kanser hücrelerine karşı korutucu bir etkisi bulunmaktadır

-Hafızanın güçlenmesinde etkisi vardır.

-İştah açar. Hazmı kolaylaştırır.

-Bronşları temizler, öksürük söktürür.

-Bol miktarda idrar söktürür.

-Böbrekleri ve idrar yollarını temizler.

-Karaciğer hastalıklarında faydalıdır.

-Safra ifrazatını arttırır.

-Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlar.

-Cinsel istekleri kamçılar.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.

-Kansızlığı giderir. Kanı temizler.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-Sinirleri yatıştırır.

-Sigaranın zararlarını azaltır.

-Suyu, saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otunun en bilinen tüketim şekli salatalarda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yemeklerde ve çorbalarda da kullanılır. Ancak piştiği zaman acı bir tada sahip olabileceği için çok sık tercih edilmez. Tere otu çayı da tüketim şekillerinden biridir. Demlenen tere otu çayı sağlık için oldukça faydalıdır. Ancak günde en fazla 2 fincan içilmesine dikkat edilmelidir.