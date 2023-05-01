Kırgın Çiçekler'in Kemal'i Cansu Fırıncı'nın itirafı şoke etti! ''Silahla seti basıp beni vurmaya geldiler''

Son olarak Yalı Çapkını'nda İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, bir dönemin efsane dizisi Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği Kemal karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Fırıncı'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti.

Kırgın Çiçekler'in Kemal'i Cansu Fırıncı'nın itirafı şoke etti! ''Silahla seti basıp beni vurmaya geldiler''

2015 yılında yayınlanan ve bir grup lise öğrencisinin yaşadıklarını anlatan Kırgın Çiçekler dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Başrollerinde İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in yer aldığı dizide Cansu Fırıncı canlandırdığı Kemal karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

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Son olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan Cansu Fırıncı'dan şoke eden itiraflar geldi.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Cansu Fırıncı, 'Kırgın Çiçekler' dizisinde ölümden döndüğünü açıkladı. Yayınlandığı dönem fenomen olan dizide Kemal karakterine hayat veren oyuncu, bazı dizi izleyicilerin seti bastığını açıkladı.

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''BENİ VURMAYA GELDİLER''

Ünlü oyuncu "Kötü bir karakteri canlandırdığım için, sete silahla beni vurmaya geldiler. Kız çocuklarını taciz eden bir karakterini canlandırıyordum. Kız çocuğu sahibi olan babaların kan beynine sıçrıyordu. Çekimin yakında olduğunu öğrenince geliyorlardı. Sete geldiklerinde set ekibi gelenleri, yumuşatıyordu. Set ekibi Kemal karakterime tepki gösteren vatandaşları, "Demek rolünü iyi oynuyor ki gerçek sanıyorsunuz" diyerek, yumuşatıyorlardı" şeklinde şoke eden açıklamalar yaptı.

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''ENTRİKA DİZİSİYDİ ROMANTİK KOMEDİYE DÖNÜŞTÜ''

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan ünlü oyuncu diziden ayrılış sebebini ise şöyle açıkladı: Karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldım. Ama benim kararımdı. Entrika dizisi olarak tasarlanmıştı ama reytingi tutunca romantik komediye dönüştü. Yan hikayelerinden bazıları önümsüzleşti. Rolüm figüran düzeyde kaldı. Kariyer için benim için zararlı durumdu. Yapımda anlayışlı olarak karşıladı.

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