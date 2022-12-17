Kırgızistan meclisinde kriz. Meclis Başkanıyla Bakan arasında gergin anlar

Oturumda hava kirliliğinin azaltılması için alınan önlemlere ilişkin sunum yapmak için kürsüye gelen Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Denetim Bakanı Dinara Kutmanova, konuşmasını Rusça hazırladığını söyleyerek sunumuna başladı. Ancak Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, duruma müdahale etti. Şakiyev, Kutmanova’ya Rusça sunum hazırlamak için kimden izin aldığını, neden Kırgızca hazırlamadığını sordu. Kutmanova’nın, “İzni sizden aldım” cevabı üzerine Şakiyev, “Benden ne zaman izin aldınız? Ben şimdi görüyorum. Burada kurallar böyle. Sunumu devlet dilinde yapmalısınız. Kırgızca yapınız. Kurallar herkes için eşit olmalı” dedi. Kısa süreli gerginliğin ardından Kutmanova, konuşmasına Kırgızca devam etti.



TEPKİ GECİKMEDİ

Şakiyev’in Kutmanova’dan Kırgızca konuşmasını talep etmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, Anayasa gereği Bakan Kutmanova’nın istediği dilde konuşma yapma hakkı olduğunu belirtirken, bazıları Kırgızistan’da sadece Kırgızca konuşulması gerektiğini savundu.

Kırgızistan anayasasına göre, ülkede Kırgızca devlet dili, Rusça resmi dil olarak kabul ediliyor. Ülkede 16 Kasım’da, parlamento oturumlarının Kırgızca, ancak Rusça simultane çeviri eşliğinde yapılmasına ilişkin düzenleme kabul edilmişti.