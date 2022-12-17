17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan meclisinde kriz. Meclis Başkanıyla Bakan arasında gergin anlar

Kırgızistan meclisinde kriz. Meclis Başkanıyla Bakan arasında gergin anlar

Kırgızistan'da Meclis Başkanı Şakiyev’in başkanlığında Perşembe günü yapılan ve başkent Bişkek’te hava kirliği azaltma önlemlerinin tartışıldığı oturum, gergin anlara sahne oldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 18:36
Takip Et

Kırgızistan parlamentosunda gerginlik

Kırgızistan meclisinde kriz. Meclis Başkanıyla Bakan arasında gergin anlar
+
Aa
-

Oturumda hava kirliliğinin azaltılması için alınan önlemlere ilişkin sunum yapmak için kürsüye gelen Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Denetim Bakanı Dinara Kutmanova, konuşmasını Rusça hazırladığını söyleyerek sunumuna başladı. Ancak Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, duruma müdahale etti. Şakiyev, Kutmanova’ya Rusça sunum hazırlamak için kimden izin aldığını, neden Kırgızca hazırlamadığını sordu. Kutmanova’nın, “İzni sizden aldım” cevabı üzerine Şakiyev, “Benden ne zaman izin aldınız? Ben şimdi görüyorum. Burada kurallar böyle. Sunumu devlet dilinde yapmalısınız. Kırgızca yapınız. Kurallar herkes için eşit olmalı” dedi. Kısa süreli gerginliğin ardından Kutmanova, konuşmasına Kırgızca devam etti.

TEPKİ GECİKMEDİ

Şakiyev’in Kutmanova’dan Kırgızca konuşmasını talep etmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, Anayasa gereği Bakan Kutmanova’nın istediği dilde konuşma yapma hakkı olduğunu belirtirken, bazıları Kırgızistan’da sadece Kırgızca konuşulması gerektiğini savundu.

Kırgızistan anayasasına göre, ülkede Kırgızca devlet dili, Rusça resmi dil olarak kabul ediliyor. Ülkede 16 Kasım’da, parlamento oturumlarının Kırgızca, ancak Rusça simultane çeviri eşliğinde yapılmasına ilişkin düzenleme kabul edilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
4
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
5
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.