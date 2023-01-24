24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi

Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi

Kırgızistan Meclisi'nde, çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik cinsel saldırı suçunu işleyen kişinin hadım edilmesini öngören yasa teklifi kabul edildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:08
Takip Et

Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi

Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya ''hadım edilme'' cezası kabul edildi
+
Aa
-

Meclis Anayasa Mevzuatı, Devlet Yapısı, Adli ve Hukuki Konular ile Meclisin İç Tüzüğü Komitesi'nde, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Yasası'nda değişikliği öngören çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik "cinsel saldırı" cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifi görüşüldü.

Milletvekili Ulan Bakasov'un hazırlayıp sunduğu yasa teklifi, söz konusu meclis komitesinde kabul edildi.

Bakasov, ülkenin yargı sisteminde cezaları hafifletme eğilimi olduğuna işaret ederek yasa teklifinin çocuk ve reşit olmayanlara cinsel istismarın önlenmesi için verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngördüğünü dile getirdi.

Çocuk ve reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar (tecavüz) suçundan mahkum olan hükümlülere verilen cezanın 20 yıla çıkarılmasını veya müebbet hapis cezasının uygulanmasını öneren Bakasov, psikiyatrilerin kontrolünde, pedofiliye eğilimli olması durumunda mahkumu salıvermeden 6 ay önce hadım edilmesini teklif etmişti.

Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından onaylanması halinde yasalaşacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
3
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
5
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.