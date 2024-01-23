Kırgızistan’daki depremde kimsenin burnu bile kanamadı. 7 büyüklüğünde depremde bir bina bile yıkılmadı

Kırgızistan’da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinden sonra Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev açıklamalar yaptı. Acikeev, depremin yerel saatle 00.09’da Çin topraklarında meydana geldiğini ifade ederek, Kırgızistan’ın Çin ile olan sınırına yakın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinde şiddetli sarsıntıların meydana geldiğini açıkladı. Acikeyev, “Başkent Bişkek’te deprem 4-5 büyüklüğünde hissedildi. Henğz Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinin yanı sıra başkent Bişkek’te can kaybı ve hasar olmadı” ifadelerini kullandı.

DEPREM KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN’DA DA HİSSEDİLDİ

Halkın sokağa döküldüğü Kırgızistan’da akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Deprem, Kırgızistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlem ve Araştırma Bilimsel Merkezi Başkanı Daulet Sarsenbayev, yaptığı açıklamada depremin Almatı bölgesi ve Almatı şehrinde hissedildiğini aktardı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanarak depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.