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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:55
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Kırıkkale’deki kazada 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki Büyükyağlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.N.T. (23) idaresindeki 06 KA 0071 plakalı otomobil, A.A. (67) yönetimindeki 06 EB 7629 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan B.Y. (15), F.Y. (18), M.A. (61) ve C.A. (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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