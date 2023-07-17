Kırım köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Kırım Köprüsü'nün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı açıklandı.

KAYNAK: AA
Kırım köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Kırım Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde ayrıntılarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor” ifadesini kullandı.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görüldü.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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