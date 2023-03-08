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Deprem bölgelerine soba desteği

Kırklareli'de öğrenciler tarafından hazırlanan sobalar, deprem bölgelerine yola çıktı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:41
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Kırklarelide öğrenciler deprem bölgesi için soba hazırladı

Deprem bölgelerine soba desteği
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(İHA)- Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kırklareli'de yardım kampanyaları devam ediyor. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgelerine gönderilmek üzere sobalar hazırladı. 

Hazırlanan 100 soba, Valilik önünde düzenlenen programla deprem bölgesine yola çıktı. Programda Vali Vekili Dr. Yusuf Güler, sobaların yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ise 100 adet sobanın deprem bölgesine gönderildiğini belirterek, yardımların devam edeceğini vurguladı.

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