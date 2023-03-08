Engelli depremzedelere medikal malzeme desteği

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte ve çevre illerde yaşayan engelli bireylerin medikal malzeme ihtiyacını karşılıyor. Bu kapsamda, medikal malzeme ihtiyacı bulunan engelli bireylere, tekerlekli sandalye, baston ve yürüteç gibi medikal ürünlerin aralarında bulunduğu toplam 520 malzeme dağıtıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Daire Başkanı Serdar Tolay, yaşanan büyük felaket sonrası birçok engelli bireyin çeşitli nedenlerden dolayı medikal malzeme eksikliği yaşadığını belirtti. Tolay, 6 Şubat tarihinde yaşam şartlarının bir anda değiştiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Birçok depremzedenin sıkıntılarının hızlıca çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesi, dört koldan ekipleriyle çalışmayı sürdürüyor. Bu süreçte kimi engelli depremzede bireylerimizin medikal malzeme ihtiyacı da doğdu. Bu doğrultuda, engellilerin günlük yaşamındaki fiziksel sıkıntıların önüne geçmek adına medikal malzeme dağıtıyoruz. Dağıttığımız malzeme sayısı şu anda 520, tabii bu sayı gün geçtikçe artıyor."

AA