8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Reuters: Depremzedeler Erdoğan’a desteğini gözden geçiriyor

Reuters: Depremzedeler Erdoğan’a desteğini gözden geçiriyor

Reuters, depremzedelerle ilişkin haberinde "Türkiye'deki depremden kurtulanlar seçimde Erdoğan'a bağlılıklarını gözden geçiriyor" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:56
Takip Et

Reuters tek tek görüştü. Depremzedeler Erdoğan’a desteğini gözden geçiriyor

Reuters: Depremzedeler Erdoğan’a desteğini gözden geçiriyor
+
Aa
-

Türkiye’de meydana gelen iki büyük depremin ardından insanlar tepkilerini sürdürürken, seçim tartışmalarına etkisi de merak konusu oldu.

Haber ajansı Reuters ise dikkat çekici bir habere imza attı.

Ajans, “Türkiye’de depremzedeler seçimde Erdoğan’a bağlılıklarını gözden geçiriyor” başlığıyla kapsamlı bir haber yayınladı.

Haberde Reuters muhabirinin yaklaşık 30 kişiyle görüştüğü belirtilirken Erdoğan’a desteğin değiştiği belirtildi. Haberde, hükümetin kurtarma çalışmalarında yavaş hareket edilmesi ve yetkililerin açıklamalarının rahatsızlık ve öfke yarattığı kaydedildi.

“DESTEKLERİNİ SORGULUYORLAR”

Fakat haberde bazı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP’ye oy vermeye devam edeceği belirtildi.

Haberde, “Reuters geçen hafta Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’te yaklaşık 30 depremzede ile görüştü. Sonuna kadar Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyenler bile desteklerini sorguluyor” denildi.

Kahramanmaraşlı bir öğrenci ismini açıklamadan Reuters’a konuşarak, “Fikrim tamamen değişti. AKP’liyiz fakat deprem bizim için her şeyi değiştirdi” dedi.

Reuters’a konuşan AKP’li bir yetkili ise bölgedeki tepkinin farkında olduğunu söylerken, binaların yeniden yapılması ve kafası karışık bir muhalefet sayesinde seçimin kazanılabileceğini söyledi.

Haberde, “Bölgede 2018’deki seçimlerde AKP ve MHP’ye yüzde 65 üstü oy geldi. Reuters’a konuşan birçok vatandaş, muhalefet partisinin adayını geç açıkladığını ve sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi milliyetçi kökenli bir adaya oy vereceklerini” söylendi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söylemişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.