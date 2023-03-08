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Kamu bankaları depremzedelere verdiği kredinin faizini bir gecede yükseltti. Her şeyini kaybeden insanlara bu yapılır mı

Kamu bankalarının depremzedelere verdiği kredinin faizi bir gecede 0.99'dan 1.59'a çıkarıldı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:32
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Her şeyini kaybeden insanlara bu yapılır mı. Kamu bankaları depremzedelere verdiği kredinin faizini bir gecede yükseltti

Kamu bankaları depremzedelere verdiği kredinin faizini bir gecede yükseltti. Her şeyini kaybeden insanlara bu yapılır mı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı. On binlerce vatandaşımız da evsiz kaldı.

Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, bankalar vatandaşlara 0.99 faizle kredi vereceklerini açıklamıştı.

Ancak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamu bankalarının faizleri bir gecede 0,99'dan 1,59'a çıkardığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karalar, "Adana’da depremzedelere verdiği kredi faizleri bir gecede 0,99’dan 1,59’a çıkartıldı" ifadelerini kullandı.

Karalar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kamu Bankalarının Adana’da depremzedelere verdiği kredi faizleri bir gecede 0,99’dan 1,59’a çıkartıldı. Bir gecede %60 zam. Malını mülkünü eşyalarını aracını kaybetmiş insanlara yapılan bu orantısız zam derhal geri alınmalıdır."

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