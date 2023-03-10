10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'nde çeşitli suçlardan 1 ayda 49 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan 1 ayda 49 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda Şubat ayında 16 uyuşturucu, 9 kaçakçılık, 1 organize, 2 siber suç olayında toplamda 49 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:52
Takip Et

Kırklareli'nde 1 ayda 49 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan 1 ayda 49 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kırklareli'nde jandarma ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlardan 1 ayda 49 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde geçtiğiniz Şubat ayında 16 uyuşturucu, 9 kaçakçılık, 1 organize, 2 siber suç olayında toplam 49 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 11' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yapılan aramada kenevir tohumu, kubar, eroin, 16 kök kenevir, metanfetamin, iklimlendirme sistemi, elektronik sigara, muhtelif kazı malzemesi, kaçak alkol, dedektör ve tabanca ele geçirildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
2
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
3
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
6
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
7
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.