﻿Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Söz konusu adrese giden ekipler, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.



Bu kişiler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.