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Çalıştığı iş yeri sahibini dolandıran kişi yakalandı

Kırklareli’nde bir şahsın çalıştığı iş yerinin sahibini dolandırması üzerine operasyon gerçekleştirildi.  

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:41
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Kırklareli’nde dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Çalıştığı iş yeri sahibini dolandıran kişi yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Kırklareli’nde çalıştığı iş yeri sahibini dolandırıldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde S.U. isimli şahıs, çalıştığı iş yerinin sahibine ait banka hesabından internet bankacılığı bilgilerini kullanarak 77 bin lira kredi çekerek kendine ait banka hesabına aktardıktan sonra, yine iş verenine ait aracı çalarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Demirköy istikametine doğru kaçtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, takip sonucu şüpheliyi yakalandı.
Olay ile ilgili şüpheli S.U. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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