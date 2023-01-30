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Fizik bölümü başkanı profesörü telefonla dolandırdılar

Bir üniversitenin Fizik Bölümü Başkanı 79 yaşındaki Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu, telefonla dolandırılarak parasını kaptırdı. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:26
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Telefon dolandırıcıları bu sefer fizik profesörünü kandırdı

Fizik bölümü başkanı profesörü telefonla dolandırdılar
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Telefonla arayan dolandırıcılar bu sefer Fizik Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu’yu hedef aldı. 

Sabah’ta yer alan habere göre; İstanbul’da bir üniversitenin Fizik Bölümü öğretim görevlisi olan 79 yaşındaki Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu’nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Kendisini “Polis memuru” olarak tanıtan dolandırıcı, Hortaçsu’ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

BAŞKA HESAPLARINI SORDU

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Doktora, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu.

FETÖ İLE KORKUTTULAR

Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ operasyonu kapsamında bu hesapları kullanan şahıslara suçüstü yapacaklarını söyleyen dolandırıcılar, paraları toplayacakları IBAN bilgilerini söyleyerek doktordan hesaplardaki paraları transfer etmesini söyledi.

Özel bir bankadaki 52 bin lira parayı söz konusu IBAN’a gönderen doktor, diğer bankadaki paraları transfer etmek istediği sırada dolandırıldığını anladı. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan Mahmut Önder Hortaçsu’nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hocanın arayı transfer ettiği hesabın sahibi tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

31 yaşındaki Umut T.’nin olayla ilgili ifadesi alındı. Arkadaşının kendisini arayarak hesabında icra olduğu için başka bir hesaba ihtiyacı olduğunu, gelecek parayı çekip kendisine vermesini istediğini söylediğini ve arkadaşının isteğini kırmadığını söyleyen Umut T., suçlamaları kabul etmedi.

DAVA AÇILDI

Suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren genç hakkında, ”Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

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TURAN
30.01.2023 09:41
siyasettekilerede belli bir yaş sınırı konmalı yaş ilerledimi insan partisinin adını bile karıştırıyor ne yaptığını bilemiyor rakip siyasettici adına çalışmaya başlıyor  
 
vatandaş
30.01.2023 09:35
işte benzer bir yön hala da aynı yerden ısırılmak isteniyor fark edelim siyaset adına 21 yıldır milletimiz zaten yaşıyor  
 
Teist
30.01.2023 09:32
Bu nasıl profesör oldu? Nasıl ve neden aldandı? Öğrencileri de aldanır mı? Aldanmamak için Ahzab 37. 50. 51. Nebe 33. 34. ayetler okunmalı.  
 
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