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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:36
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 65 gram kokain, 111 kırmızı reçeteli hap, 2 tabanca, buzdolabının içerisinde 125 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, hassas terazi, telefon, 150 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 lira ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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