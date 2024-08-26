Kirli Sepeti bomba gibi geliyor

NOW TV’nin 2. sezonu merakla beklenen MED Yapım imzalı dizisi ‘Kirli Sepeti’nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi, yenilenen hikâyesi ve oyuncularıyla 8 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Kadroya katılan oyuncularla etkileyici bir fragmanı paylaşılan dizi, pazar günlerine yine damga vuracağının sinyallerini verdi. Diziye Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel başta olmak üzere birçok oyuncu veda etmişti.

Ece Erdek Koçoğlu ve Azime Kanal’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin kadrosundaki Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’a yeni sezonda Özge Özder, Pelin Karahan, Ayça Erturan, Emre Karayel, Tugay Mercan, Yusuf Çim, Gizem Kala, Sıla Gözüm eşlik edecek. ‘Kirli Sepeti’ne reytingi bol bir sezon diliyorum.

Melek Mosso’nun ‘Yeri Var’

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Son dönemlerde başarılı işlere imza atan Melek Mosso, yeni şarkısı ‘Yeri Var’ı Piu Sound etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Aytaç Özgümüş ile Ege İpek Tokatlı’ya, müziği ve düzenlemesi Aytaç Özgümüş’e ait şarkıya Murat Joker’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, geçmiş bir ilişkiye dair yaşanan duygu karmaşasını ve bu ilişkiyi geride bırakma sürecini anlatıyor.

Hoş bir çalışma olmuş. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Kadın-erkek ilişkisine farklı bakış

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Güçlü oyuncu kadrosu ve kahkaha dolu eğlenceli senaryosuyla kadın-erkek ilişkilerine dair ezberleri bozmaya hazırlanan ‘Gelin Takımı’, bu sonbaharda sinema salonlarında kahkaha fırtınası estirecek.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey’in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor.

‘Gelin Takımı’nda farklı yaşamlara ve karakterlere olan Ayça, Selin, Berrin ve Deniz’in, yakın arkadaşları Berrin’in düğünü için bir araya gelmeleriyle başlayan hikâye, bekârlığa veda partisinde ve düğünde yaşanan eğlenceli anlarla devam ediyor. Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği film, 18 Ekim’de vizyonda olacak.