Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus vatandaşı Antalya'da yakalandı

Kaynak: AA / DHA / İHA
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus vatandaşı Antalya'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu zanlı A.P, Antalya’da tekneye düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, MİT ve diğer birimlerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, A.P. ve beraberindeki üç kişi gözaltına alındı.

Teknede yapılan aramada çeşitli para birimleri, kimlikler ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

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A.P. gözaltına alınırken, oğlu E.P. ikamet izni dolduğu için Göç İdaresi’ne teslim edildi, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

A.P.'nin 2021’de Türk vatandaşı olduğu, ancak 2023’te Rusya tarafından arandığı için vatandaşlıktan çıkarıldığı belirtildi.

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