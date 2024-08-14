Uyuşturucu baronuna Türkiye’de çifte oturum izni verildi. Sahte kimliğiyle de almış

Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye'de yaşayan ortakları ve kardeşinin tutuklandığı davada tahliye edildikten sonra firar etmeleriyle ilgili tartışma hız kesmeden devam ediyor.

"Tombul Jos" adıyla tanınan Leijdekkers'ın Türkiye'de villa satın alarak oturum izni aldığını ve vatandaşlığı için ‘uygunluk’ belgesi verildiğini belirten BirGün yazarı Timur Soykan, Leijdekkers'ın Türkiye'ye girmek için daha önce kullandığı sahte kimliği için de oturum izni aldığını ortaya çıkardı.

Hollandalı uyuşturucu baronunun Türkiye’de kendi ismiyle yani Joseph Johannes Leijdekkers adıyla oturum izni aldığını daha önce yazdığını hatırlatan Soykan, ”Türk bayraklı oturum izninin dava dosyasındaki görselini paylaşmıştık. Bu oturum izni kimliği Muğla’da verilmişti” dedi.

İKİ KİMLİK TEK KİŞİ

Tombul Jos’un kendi adıyla oturum izni varken Daniel Ernst adına düzenlenmiş oturum izninin belgesini de yayımlayan Soykan “Kendi adıyla düzenlenmiş oturum izninde 1 Temmuz 1991 doğumlu olduğu yazan Tombul Jos, bu oturum izninde 22 Eylül 1992 doğumlu görünüyor. İki oturum izni de Muğla’da verilmiş, muhtemelen aynı kişilerce hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.