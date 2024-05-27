Kırmızı bültenle aranan çete lideri 20 bin lira kefaletle serbest bırakıldı. Olay Adana'da yaşandı

İsveç'te uyuşturucu pazarını paylaşamadıkları için husumetli olduğu iddia edilen ve çete elemanları arasında sık sık çatışmalar yaşandığı belirtilen Rawa Majid'in (36) eski ortağı İsmail Abdo (33), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, Adana'da yakalandı.

20 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKILDI

Çelik yelek giyen ve üzerinde ruhsatsız silahla yakalanan Abdo, çıkarıldığı mahkemede 20 bin lira kefalet karşılığı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta şüpheli gördüğü bir otomobili takibe aldı.

'SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİ' SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Mahalleyi ekip araçlarıyla kapatan polisler sürücü Ahmet Y. ile yanındaki üzerinde kimlik bulunmayan şüpheli kişiyi araçtan indirdi. Gerçekleştirilen kontrolde, çelik yelek giydiği fark edilen şüphelinin, Interpol tarafından 'Silahlı suç örgütü liderliği' suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğu öğrenildi. Şüpheli kişinin üstünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 1'i namluya sürülü halde 12 mermi ele geçirildi.

İKİ ESKİ ORTAĞIN ÇATIŞMALARINDA ÇOK SAYIDA ÇETE ÜYESİ ÖLDÜ

Yaşanan olay sonrası Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli kişilerden Abdo'nun, 'Kürt Tilkisi' lakabıyla bilinen Rawa Majid'in ortağı olduğu, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları için ikili arasında husumet başladığı öğrenildi.

Majid'in, 2023’ün eylül ayında Abdo'nun İsveç'in Uppsala şehrindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü, 2 grup arasında çıkan çatışmalar sebebiyle çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Majid'in yönettiği çete üyelerinin, 6 Eylül 2023 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kafeye gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Abdo'nun üyeleriyle çatıştığı, olayla ilgisi olmayan Azerbaycanlı E.A.'nın (37) yaralandığı belirtildi. Bu saldırıya misilleme yapmak için Abdo'nun çete üyelerinin ise 27 Mart tarihinde yine Sarıyer'de gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Majid'in adamlarından 1'ini öldürüp, 1'ini yaraladığı ifade edildi.

20 BİN LİRAYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkemece 20 bin lira kefalet karşılığı serbest bırakılırken Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.